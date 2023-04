Peter Pan e Wendy: Explicamos o final do live-action da Disney

Peter Pan e Wendy estreou recentemente no Disney+, trazendo uma abordagem bem diferente para a história do garoto que nunca envelhece e dos aventureiros da Terra do Nunca. O filme live-action também se destaca por seu final impactante. Sendo assim, o público quer saber: o que realmente acontece no desfecho de Peter Pan e Wendy?

“Uma menina e seus irmãos entram numa aventura emocionante com um menino que se recusa a crescer”, diz a sinopse oficial de Peter Pan e Wendy no Disney+.

Liderado por Alexander Molony (The Big Bad Fox and Other Tales) e Ever Anderson (Viúva Negra), o elenco de Peter Pan e Wendy conta também com Jude Law (Animais Fantásticos), Jim Gaffigan (Rick and Morty), Molly Parker (House of Cards) e Yara Shahidi (Black-ish).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o desfecho surpreendente de Peter Pan e Wendy no Disney+; confira! (via SportsKeeda)

O que acontece com Peter Pan e Wendy no final do filme?

Uma das principais mudanças que a nova adaptação de Peter Pan faz na história original envolve o personagem do Capitão Gancho, que é interpretado por Jude Law.

Nas versões anteriores, principalmente na animação da Disney, Gancho é um vilão propriamente dito, servindo como uma representação simbólica do maior medo de Peter Pan: se tornar adulto.

Assim como na peça que inspira o filme, os últimos momentos de Peter Pan e Wendy mostram Peter aceitando trazer os Garotos Perdidos de volta à Inglaterra – principalmente devido aos seus sentimentos pelo Capitão Gancho, o qual ele havia abandonado anteriormente. É esse abandono que transforma o personagem de Jude Law em vilão.

Porém, mesmo após os Garotos Perdidos serem adotados pela família de Wendy, Peter decide voltar para a Terra do Nunca.

Sendo assim, por que o personagem toma essa decisão, apesar de seus sentimentos por Wendy? A resposta é muito simples: pois Peter Pan ainda não está pronto para crescer.

O objetivo do personagem é voltar à Terra do Nunca e resolver as coisas com o seu mais antigo amigo – o que acaba não acontecendo. A “luz no fim do túnel” é o fato de Gancho ter perdoado Peter mesmo após tudo que o protagonista fez.

O filme do Disney+ também faz outras modificações na história original. No longa, por exemplo, a origem de Peter é revelada. O personagem explica que só fugiu de casa após sofrer terríveis abusos da mãe.

Já na peça, Peter Pan decide abandonar a família após ouvir os pais conversando sobre seu iminente crescimento.

O desfecho de Peter Pan e Wendy também dá a entender que, embora ainda não esteja pronto para crescer, o protagonista pode, no futuro, mudar de ideia e deixar a Terra do Nunca – oferecendo assim um caráter bem mais realista para a história.

Você já pode assistir Peter Pan e Wendy no catálogo brasileiro do Disney+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.