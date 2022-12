Pinóquio não foi feito para crianças, avisa Guillermo del Toro

Pinóquio por Guillermo del Toro chega amanhã (09) à Netflix, mas não se trata de um filme infantil, algo alertado pelo próprio diretor. É uma obra bem diferente da que conhecemos da Disney.

Falando ao Collider (via YouTube) sobre o projeto e o público-alvo da obra, Guillermo del Toro rapidamente apontou para quem o filme foi feito.

“Este não é um filme feito para ‘crianças’. Uma família pode assistir junta, mas para mim é uma peça tão pessoal quanto O Labirinto do Fauno e A Espinha do Diabo”.

Esses filmes definiram a carreira do diretor, com o primeiro ganhando três de suas seis indicações ao Oscar em 2006.

Semelhante a esses filmes, del Toro explicou que sua nova colaboração com Mark Gustafson também se concentrou em dois detalhes importantes no centro do filme.

“Este é um filme sobre a infância e o mundo em guerra”, apontou del Toro.

Pinóquio é um filme de animação stop-motion

Mais sobre Pinóquio por Guillermo del Toro

O longa-metragem que vai contar uma nova história do clássico conto da Disney está sendo muito elogiado pelos críticos e público.

“Guillermo del Toro reinventa o conto clássico da marionete de madeira que é magicamente trazida à vida para consertar o coração de um entalhador de madeira chamado Gepeto”, começa a sinopse oficial.

Este extravagante filme em stop-motion dirigido por Guillermo Del Toro e Mark Gustafson segue as aventuras travessas e desobedientes de Pinóquio em sua busca por um lugar no mundo”, continua a sinopse.

O elenco de vozes conta com Ewan McGregor, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Jon Turturro, Christoph Waltz, Tim Blake Nelson e Ron Pearlman.

Pinóquio por Guillermo del Toro acumula 97% de aprovação no Rotten Tomatoes, uma conquista bastante impressionante.

O filme Pinóquio por Guillermo Del Toro estreia em 9 de dezembro, na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.