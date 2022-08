Por que o Batman de Ben Affleck ainda é tão importante

Uma situação inusitada envolve o Batman de Ben Affleck. Em várias ocasiões, o próprio ator mencionou o interesse em deixar o papel para trás, se dedicando a outros projetos.

Ele chegou a admitir que perdeu uma parte do seu interesse em viver o Batman. No entanto, sempre que a Warner Bros. o convida para uma participação, ele parece disposto a reprisar o papel.

Continua depois da publicidade

O ator terá uma participação como Batman em Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2), e também aparecerá em The Flash.

A quantidade de tempo que ele aparecerá nessas produções, ainda não se sabe. A sua participação em Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) pode não ser muito grande, considerando que Ben Affleck só está gravando cenas agora que o longa-metragem está em processo de refilmagens.

Enquanto isso, o seu papel em The Flash deve ser um pouco mais relevante, mas sem tanto destaque quanto o Batman de Michael Keaton, que deve acompanhar o protagonista durante a maior parte de sua jornada.

De qualquer forma, o Batman de Ben Affleck ainda é importante dentro do DCEU. Ainda é possível que o ator deixe o papel em breve, mas a Warner Bros. parece estar dando ao personagem uma chance de “transição”.

Ben Affleck ainda deve aparecer como Batman algumas vezes

Seja lá o que o estúdio esteja planejando, esta versão do personagem não desaparecerá do nada, ao contrário do que muita gente acreditava.

A abordagem de Ben Affleck como Batman dividiu opiniões entre muitas pessoas, mas também conquistou a sua base de fãs.

Para estes fãs, existem motivos para ficar otimista, mesmo que os planos da Warner Bros. e da DC sejam um pouco confusos e nebulosos.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) chega aos cinemas em 16 de março de 2023, enquanto The Flash será lançado em 22 de junho de 2023.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.