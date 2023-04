Power Rangers: Agora e Sempre corrige erro de décadas da franquia

Sucesso na Netflix, Power Rangers: Agora e Sempre atinge em cheio a nostalgia dos assinantes! O revival da franquia também se destaca por corrigir um erro que, há décadas, mexe com a imaginação dos fãs da saga. Sendo assim, como a trama de Agora e Sempre conserta o erro de Power Rangers?

“Após uma tragédia, uma jovem heroína assume seu lugar de direito entre os Power Rangers para enfrentar a rival mais antiga da equipe”, diz a sinopse oficial de Power Rangers: Agora e Sempre na Netflix.

O filme traz de volta alguns dos integrantes mais icônicos do elenco original de Power Rangers, como David Yost (o Ranger Azul) e Walter Emanuel Jones (o Ranger Preto).

Mostramos abaixo como Power Rangers: Agora e Sempre corrige um erro de décadas da franquia na Netflix; confira! (via ScreenRant)

Power Rangers: Agora e Sempre aposta em solução simples para furo no roteiro

Em Agora e Sempre, as novas Moedas de Poder consertam um dos furos de roteiro mais irritantes da franquia Power Rangers.

Como os fãs já sabem, personagens como Rocky e Kat já utilizaram múltiplos poderes dos Power Rangers. Mas, por outro lado, uma reunião da franquia teria que, de uma forma ou de outra, retornar aos poderes originais dos dinossauros.

Por isso, a trama de Agora e Sempre faz o possível para deixar tudo bem explicado e evitar a criação de mais inconsistências no cânone da saga.

Rocky, o segundo Ranger Vermelho, e Kat, a segunda Ranger Rosa, são invocados por Alpha 9 para ajudar na batalha contra a Rita-Robô.

Jason e Kimberly, os Rangers Vermelho e Rosa originais, por outro lado, são sequestrados pela vilã. Como os personagens usam as formas Mighty Morphin no cativeiro, Rocky e Kat perdem a oportunidade de utilizar os poderes do Tiranossauro e do Pterodáctilo.

Na verdade, dados os eventos da 3ª temporada de Mighty Morphin Power Rangers, nenhuma das Moedas de Poder originais deveriam existir na linha do tempo atual.

Felizmente, Agora e Sempre encontra uma maneira simples de resolver esse problema: a introdução das “Moedas Substitutas” (Proxy Coins).

O filme estabelece que Billy e Alpha conseguem criar Moedas Substitutas, e dessa forma, conserta de maneira retroativa alguns dos maiores furos do roteiro de Power Rangers.

Por exemplo: como Jason poderia morfar como o Ranger do Tiranossauro Vermelho no episódio “Forever Red” de Wild Force sem esse tipo de moeda?

A introdução desse item também explica como Tommy conseguiu recuperar seus poderes de Ranger Verde no crossover “Legendary Battle” da Super Megaforce.

Em vez de apostar no conceito do Multiverso – um dos maiores clichês do cinema atual – a franquia Power Rangers deixa tudo mais fácil com a informação de que as Moedas de Poder podem ser replicadas e que os Zords podem ser restaurados.

Você pode assistir Power Rangers: Agora e Sempre na Netflix.

