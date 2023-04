Power Rangers: O que aconteceu com o Ranger vermelho original

Uma das franquias mais populares de todos os tempos, Power Rangers lançou, recentemente, o filme Agora e Para Sempre – um revival da série que foi exibida nos anos 90. Alguns integrantes do elenco original retornam na continuação, mas uma ausência é flagrante: a do Ranger Vermelho.

“Após uma tragédia, uma jovem heroína assume seu lugar de direito entre os Power Rangers para enfrentar a rival mais antiga da equipe”, diz a sinopse oficial de Power Rangers: Agora e Para Sempre na Netflix.

Continua depois da publicidade

David Yost (o Ranger Azul) e Walter Emanuel Jones (o Ranger Preto) retornam no novo filme, que conta também com a participação de Rangers de outras séries.

Sendo assim, o que aconteceu com o Ranger Vermelho original? E por onde anda o seu intérprete? Mostramos abaixo tudo que você precisa saber; confira!

O que aconteceu com o Ranger Vermelho após a série original?

Após o desfecho da série Mighty Morphin Power Rangers, exibida entre 1993 e 1995, o Ranger Vermelho retornou em participações especiais em vários projetos da franquia.

Na produção original, é importante lembrar, o Ranger Vermelho – cujo nome real é Jason Lee Scott, foi interpretado pelo ator americano Austin St. John.

O líder do primeiro time de Power Rangers também retorna como o Ranger Dourado na série Power Rangers Zeo. Em Power Rangers: Beast Morphers, ele assume mais uma vez o traje original.

Em uma pesquisa realizada pela emissora ABC Family em 2004, o personagem foi votado como o “Melhor Ranger de Todos os Tempos”.

A aparição mais recente do personagem aconteceu na 2ª temporada da série Power Rangers Beast Morphers, especificamente no episódio “Grid Connection”, exibido em 2020.

No capítulo em questão, o antigo inimigo Goldar é reanimado por Evox e Vanjix como Goldar Maximus. Jason, por sua vez, é invocado pelo Ranger Vermelho Devon para ajudar na luta contra a criatura.

No final do episódio, o personagem consegue invocar o resto do time (junto com o poder dos Dinossauros) para derrotar o vilão e seu exército. É claro, ele sai vitorioso na empreitada.

O ator americano Austin St. John, por sua vez, continua na ativa. No entanto, seu projeto mais recente na TV foi justamente a participação especial na série dos Power Rangers.

Nos cinemas, sua atuação mais recente foi no filme cristão A Walk With Grace, que chegou às telonas em 2019.

Não se sabe exatamente por que Austin St. John não retorna como o Ranger Vermelho no novo filme da franquia. O fato do ator ter sido processado por fraude em 2022, definitivamente, não ajuda.

Supostamente, St. John atuou em uma esquema fraudulento que, de acordo com o processo judicial, trouxe mais de 3 milhões de dólares em prejuízos para o fisco americano. Atualmente, o ator aguarda a conclusão do processo, o que ainda não tem data para acontecer. Veja uma foto abaixo!

Você já pode assistir Power Rangers: Agora e Para Sempre na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.