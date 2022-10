Real significado de Voldemort faz os fãs de Harry Potter surtarem

A partir dos livros e filmes de Harry Potter, Lord Voldemort se tornou um dos vilões mais famosos da cultura pop. Graças à performance de Ralph Fiennes, o antagonista também entrou para a história do cinema. Recentemente, fãs do Universo Mágico se surpreenderam com o verdadeiro significado do nome de “Você-sabe-quem”.

Normalmente, o nome dos personagens de Harry Potter se relaciona ao estilo e à personalidade de cada um deles. Hermione, por exemplo, foi batizada em homenagem a uma inteligente princesa da mitologia grega.

Continua depois da publicidade

Com Lord Voldemort, a tendência se repete. A alcunha de Tom Riddle traz um significado sinistro, que encontra grandes reflexos nas ações do personagem.

Explicamos abaixo tudo que os fãs de Harry Potter precisam saber sobre a história por trás do nome de Lord Voldemort; confira.

O que significa Lord Voldemort em Harry Potter?

Primeiramente, você sabia que a última letra do nome “Lord Voldemort” não tem som? É isso mesmo: o T é mudo.

O nome do maior vilão de Harry Potter, sozinho, não significa nada. É apenas um nome inventado por J.K. Rowling.

Porém, ao dividir o nome em “Vol de mort”, encontramos uma expressão em francês que pode ser traduzida como “Voo da Morte”, ou “Fuga da Morte”.

O nome, dessa forma, faz sentido. Afinal, Aquele Que Não Deve Ser Nomeado passa toda a saga Harry Potter buscando alternativas para se tornar imortal.

J.K. Rowling já havia falado sobre a tradução francesa de Voldemort em um papo com a imprensa. Na época, a escritora pediu desculpas para os leitores do país.

“Gostaria de agradecer aos leitores franceses por não ressentirem minha escolha de um nome francês para um personagem maligno. Posso garantir que não houve um sentimento anti-francês no momento da escolha. Eu só precisava de um nome que invocasse poder e exoticismo”, comentou a autora.

No Reddit, fãs ficaram chocados com a tradução de Lord Voldemort e a escolha do nome do vilão.

“Como eu nunca tinha percebido isso? É incrível! Estudei francês por anos, e nunca havia reparado”, comentou um usuário da rede social.

Outros internautas apontaram que, embora o nome do Lord Voldemort seja (tecnicamente) uma expressão em francês, a gramática está completamente incorreta.

“Pessoa francesa aqui: a frase não faz sentido em francês. A versão gramaticalmente correta seria ‘Le Vol de la Mort’, e teria o significado de ‘o roubo da morte’ ou ‘a voo da morte’”, comentou outro fã.

Todos os filmes da saga Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Redação