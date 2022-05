Revelada possível data de estreia de Doutor Estranho 2 no Disney+

Foi revelada a possível data para o lançamento de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) no catálogo do Disney+.

No Instagram, o Disney+ da Alemanha revelou que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega ao catálogo em 22 de junho.

Posteriormente, a conta deletou a postagem. Foi apenas um erro ou uma informação que acabou sendo revelada antes da hora?

Até o momento, ainda não sabemos. Mas não deve demorar muito até que o Disney+ anuncie oficialmente a data de lançamento de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) em seu catálogo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na trilogia original do Homem-Aranha.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está em cartaz nos cinemas.

