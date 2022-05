Revelado por que atrizes do Top Gun original não retornam para Maverick

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) continua a história do personagem titular de Tom Cruise, mas duas atrizes do original não retornam: Kelly McGillis e Meg Ryan. O diretor Joseph Kosinski explicou o porquê.

‎Falando com o ‎‎Insider (via ScreenRant)‎‎, Kosinski explicou a razão pela qual duas estrelas originais do primeiro filme, McGillis e Ryan, não estão em ‎‎Top Gun: Maverick‎‎.

Kosinski explicou que as personagens de McGillis e Ryan nunca foram sequer consideradas durante o desenvolvimento da sequência.

‎”Essas não eram histórias que estávamos considerando… Eu não queria que todos os enredos sempre olhassem para trás. Era importante apresentar alguns novos personagens”.

Tom Cruise volta em Top Gun 2

Em Top Gun: Maverick, o personagem de Tom Cruise, um piloto clássico, prova que o humano é ainda o mais importante dentro da evolução tecnológica – em um mundo onde drones e outros aparatos começam a ganhar destaque.

Além disso, Pete vira um mentor para uma nova geração de pilotos. Esses jovens podem ter ligação com o passado do personagem de Tom Cruise.

Além de Val Kilmer, o elenco da continuação ainda traz Miles Teller, Jennifer Connelly, Ed Harris, Jon Hamm, Glen Powell e Manny Jacinto.

A direção é de Joseph Kosinski, com roteiro também de Peter Craig, Justin Marks e Eric Warren Singer.

Depois de muitos adiamentos, Top Gun 2 (Top Gun: Maverick) estreia em 27 de maio de 2022. O primeiro filme pode ser visto na Netflix e no Amazon Prime Video.