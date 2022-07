Revelado se Magneto apareceria em Doutor Estranho 2

Em entrevista com o podcast da Empire, o produtor Richie Palmer comentou sobre a possível aparição de Magneto em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

“Eu não sei se conversamos seriamente sobre isso. A cabeça de Michael Waldron é cheia de ideias malucas, então eu não posso descartar que isso tenha sido discutido.”

O produtor explicou, no entanto, que uma participação especial de Magneto poderia ter tornado as coisas muito complicadas para o enredo.

“Eu acho que as aparições dos Illuminati nesse filme são bastante auto-explicativas. Ir mais longe do que isso, e ficar tentando explicar demais as coisas, poderia ter prejudicado a experiência.”

“No entanto, quem pode dizer o que aconteceu nesse universo? Essa é uma Wanda diferente da nossa, com uma história de fundo diferente.”

“Existe um Professor Xavier nesse universo, existem mutantes e existem Inumanos. Então, definitivamente uma história diferente aconteceu.”

A conexão de Magneto com a Feiticeira Escarlate

Nos quadrinhos da Marvel, Magneto é o pai da Feiticeira Escarlate. No entanto, a personagem teve a sua origem alterada para o MCU, já que o Marvel Studios não tinha os direitos dos X-Men na época.

Os X-Men pertenciam à Fox. Mas como o estúdio foi adquirido pela Disney, os direitos agora estão mesmo com o Marvel Studios.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está disponível pelo Disney+.

