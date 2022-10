Robert Pattinson cometeu a maior gafe no set de Harry Potter

Antes de interpretar Edward Cullen na franquia Crepúsculo, Robert Pattinson desempenhou um papel bem importante nos filmes de Harry Potter. Em O Cálice de Fogo, o ator vive Cedrico Diggory, um dos concorrentes do Torneio Tribruxo. Nos bastidores do longa, o astro cometeu uma gafe histórica – que até hoje, dá o que falar nas redes sociais.

A saga Harry Potter chegou ao fim em 2011, mas o Universo Mágico continua a fazer sucesso. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Continua depois da publicidade

Vista como uma das franquias mais bem sucedidas de todos os tempos, Harry Potter faturou mais de 7 bilhões de dólares somente com as bilheterias dos filmes. A saga também conta com um parque temático e inúmeros produtos licenciados.

Revelamos abaixo a gafe hilária que Robert Pattinson cometeu nos bastidores de Harry Potter e o Cálice de Fogo; confira.

Robert Pattinson esqueceu o nome de Emma Watson em Harry Potter

Harry Potter e o Cálice de Fogo – o quarto filme da franquia – chegou aos cinemas em 2005. O longa foi gravado em 2004, quando Robert Pattinson tinha 18 anos.

Durante as filmagens, Pattinson virou amigo de alguns dos maiores astros da franquia, como Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson.

Ainda nos bastidores do longa, o astro de Crepúsculo cometeu uma grande gafe ao esquecer o nome de Emma Watson.

A cena foi registrada em um vídeo hilário, com a característica qualidade das câmeras portáteis dos anos 2000.

O vídeo começa mostrando o clima divertido dos bastidores de O Cálice de Fogo. No primeiro segundo, Robert Pattinson aparece abraçado com Stanislav Ianevski, o intérprete de Viktor Krum.

Na cena seguinte, alguém pergunta para Pattinson: “Qual é o nome dessa garota aqui?”, apontando para Emma Watson.

O ator, claramente, não consegue lembrar o nome da intérprete de Hermione – que também entra na brincadeira.

“Qual é o meu nome? Qual é o meu nome, Rob?”, pergunta Emma Watson.

Robert Pattinson desiste das tentativas, e diz que Emma Watson é “essa daí”. O vídeo termina com todo mundo caindo na risada.

Nos comentários do vídeo, muitos fãs de Harry Potter zoaram a péssima memória de Robert Pattinson.

“Emma é um dos nomes mais comuns, e mesmo assim, ele não tinha ideia”, comentou uma fã.

Para outros, Robert Pattinson apenas fingiu esquecer o nome de Emma Watson para flertar com a atriz.

“Ele não esqueceu! Está só flertando com ela”, comentou outro espectador.

Confira o vídeo abaixo (e tire suas próprias conclusões). Todos os filmes da franquia Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.