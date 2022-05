Roteirista de Doutor Estranho 2 responde fãs frustrados de WandaVision

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) dá continuidade à história da Feiticeira Escarlate após WandaVision. O roteirista do filme respondeu aos fãs da Marvel que têm criticado o longa-metragem.

‎Em entrevista ao ‎‎The Playlist‎‎, Waldron foi questionado sobre seus ‎‎pensamentos sobre as reações negativas dos fãs do WandaVision‎‎ alegando que muitas das ações de Wanda no filme estavam fora da personagem.

“Acho que diria aos fãs de ‎‎WandaVision‎‎, tipo, eu entendo”, disse ele. “Ver uma personagem que você ama fazer coisas ruins é uma droga. Isso provoca um sentimento forte, que é o que estamos tentando fazer nos filmes. Nós nunca teríamos feito isso se não parecesse o próximo passo na jornada da personagem”.‎

‎Waldron já abordou a mudança de Wanda, observando que ele acredita que ‎‎WandaVision ‎‎previu o fato dela se tornar uma vilã.

“Minha interpretação de‎‎ ‎‎WandaVision‎‎ é que ela confronta sua dor‎‎ e ela deixa de lado as pessoas que ela tem sob seu controle, mas eu não acho que ela necessariamente resolve sua dor nesse show, e eu não acho que ela resolve sua raiva. Talvez ela seja capaz de dizer adeus ao Visão, mas acho que ela se apaixonou por essas crianças”‎.

O filme tem conquistado boas críticas.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

O elenco conta com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams e Michael Stuhlbarg.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) já está em exibição nos cinemas.