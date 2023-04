Seven Kings Must Die: Alexander Dreymon está contente com destino de Uthred

Alerta de spoilers

Seven Kings Must Die continua a história da 5ª temporada de The Last Kingdom, encerrando a história de Uthred, vivido por Alexander Dreymon. O ator demonstrou estar contente com a forma como a trajetória dele foi finalizada.

Sendo ferido na Batalha de Brunanburh, Uhtred retorna à sua casa ancestral de Bebbanburg, onde pensa na profecia predita por Ingrith – que sete reis devem morrer, incluindo ele.

Dividido entre visões de Valhalla e o mundo dos vivos, o destino de Uhtred é deixado desconhecido.

“Estou realmente muito feliz com a maneira como isso termina, porque há essa ambiguidade”, disse Dreymon ao RadioTimes.

“Você vê tudo o que ele lutou por toda a sua vida e ele acreditou… porque a ideia de Valhalla e do céu tem sido um elemento tão grande na série de certa forma”.

“E que ele tem a opção de ir ao salão de festas – que ele quer tanto – é lindo de se ver. Mas isso realmente mostra que ele é um homem que teve uma vida plena e que é amado pelas pessoas que ainda estão lá.”

O ator tranquilizou os fãs, dizendo que “tudo vai ficar bem” para Uhtred, seja qual for a escolha dele.

Ele disse: “É uma coisa tão grande para ele ter essa escolha. Para poder decidir: ‘Fico com as pessoas que amo aqui ou fico com as pessoas que amo lá?’. E, em última análise, tudo vai ficar bem.”

Seven Kings Must Die, a aguardada continuação de The Last Kingdom, já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

No novo filme, o protagonista Uhtred passa por grandes mudanças, principalmente em relação às suas motivações.

“Após a morte do rei Edward, Uhtred de Bebbanburg e seus companheiros se aventuram por um reino dividido na esperança de finalmente unir a Inglaterra”, afirma a sinopse oficial de Seven Kings Must Die (Sete Reis Devem Morrer).

O filme estreou na Netflix em 14 de abril. Além de conquistar os assinantes da plataforma, Seven Kings Must Die ganhou o coração da crítica especializada, com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Você já pode conferir Seven Kings Must Die (além de todos os episódios de The Last Kingdom) na Netflix.

