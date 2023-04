Seven Kings Must Die: Explicada a grande mudança de Uthred no filme de The Last Kingdom

Seven Kings Must Die, a aguardada continuação de The Last Kingdom, já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. No novo filme, o protagonista Uhtred passa por grandes mudanças, principalmente em relação às suas motivações. Em um papo recente com a imprensa, Alexander Dreymon, o intérprete do personagem, discutiu essas mudanças.

“Após a morte do rei Edward, Uhtred de Bebbanburg e seus companheiros se aventuram por um reino dividido na esperança de finalmente unir a Inglaterra”, afirma a sinopse oficial de Seven Kings Must Die (Sete Reis Devem Morrer).

O filme estreou na Netflix em 14 de abril. Além de conquistar os assinantes da plataforma, Seven Kings Must Die ganhou o coração da crítica especializada, com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo tudo que os fãs de The Last Kingdom precisam saber sobre a grande mudança de Uhtred em Seven Kings Must Die; confira!

Uhtred tem perspectiva bem diferente em Seven Kings Must Die

Seven Kings Must Die continua a história da 5ª temporada de The Last Kingdom, fechando com chave de ouro a história do guerreiro Uhtred de Bebbanburg.

O Uhtred que aparece no longa é um personagem bem mais maduro e centrado que sua contraparte da série. Sendo assim, o que explica essa mudança?

Em um papo recente com o site ScreenRant, Alexander Dreymon – intérprete de Uhtred e produtor-executivo de Seven Kings Must Die discutiu os motivos que levaram a essa importante alteração na personalidade do protagonista.

“A questão era, é claro, como tiramos o Uhtred de Bebbanburg mais uma vez? O que traria ele de volta à batalha? Acho que eles (os roteiristas) fizeram um ótimo trabalho ao solucionar esse problema”, comentou o astro.

Segundo Dreymon, Uhtred amadureceu muito entre os eventos de The Last Kingdom e a trama de Seven Kings Must Die – o que explica a mudança em sua perspectiva.

“Gosto muito do fato dele estar em um ponto de sua vida no qual sua prioridade já não é apenas sua própria jornada, mas também as pessoas com quem ele realmente se importa. Ele se dispõe a abandonar aquilo pelo que lutou por tantos anos apenas para ajudar os entes queridos. É muito importante ele ter chegado a esse ponto”, explicou o ator.

Na entrevista com o ScreenRant, Alexander Dreymon discutiu também a relação de Uhtred com Athelstan, seu protegido.

“Em primeiro lugar, adoro trabalhar com o Harry (Gilby, intérprete de Athelstan). O que eu gosto mesmo no relacionamento deles (Uhtred e Athelstan) é o paralelo que se estabelece entre a relação dele com o Rei Edward. E também é uma maneira muito interessante de terminar a história: ver aquele conflito entre o cristianismo e o paganismo, que dominou toda a vida do Uhtred, chegando a uma conclusão tão bonita”, concluiu o astro.

Você já pode conferir Seven Kings Must Die (além de todos os episódios de The Last Kingdom) na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.