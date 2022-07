Star Wars finalmente revela o que aconteceu com os pais de Rey

Star Wars: Ascenção Skywalker foi o último capítulo lançado da saga nos cinemas, a produção trouxe inúmeras perguntas sem respostas, entretanto grande mistério em torno da protagonista Rey, finalmente houve conclusão.

No episódio nove da saga, revela-se que Rey é a neta do Imperador Palpatine e que seus pais esconderam essa linhagem tornando-se comerciantes de lixo, em Star Wars: A Sombra dos Sith, do escritor Adam Christopher, temos os nomes e o passado deles.

Dathan e Miramir, tem uma história atribulada, o pai de Rey Dathan, fugiu de exagol com auxílilio de Darth Vader, sendo outra faceta desconhecida do personagem além das que foram reveladas em Kenobi, após o pai de Rey fugir, ele conhece Miramir e se apaixona, com o nascimento da menina, Palpatine sente o distúrbio na força, e começa uma caçada.

Dathan e Miramir tomam uma decisão. Eles não podem continuar a fugir com Rey a bordo da nave. Para protegê-la, eles levam atéo o planeta Jakku, fazem um acordo com Unkar Plutt para que ele fique de olho em Rey, seus pais planejavam retornar, sem qualquer intenção de ela crescer sozinha, e esperavam retornar assim que os Siths tiverem sua queda.

Infelizmente, ao sair de Jakku, um caçador encontrou os dois, levou-os para sua nave e os matou com a adaga Sith, o destino dos pais de Rey foi a morte, mas finalmente é revelado ao público (via ComicBook).

Nova triologia chegou ao fim em Ascenção Skywalker

Star Wars e seu futuro com diretor de Thor 4

Em entrevista ao portal The Wrap, perguntaram a Taika Waititi se o filme de Star Wars em que ele está trabalhando deve começar a se filmado ainda neste ano de 2022, mas o cineasta nega a possibilidade.

“Não esse ano. Estarei na Nova Zelândia de agosto até o final do ano com Our Flag Means Death e Time Bandits, e durante esse tempo ainda estarei escrevendo. Ainda estou tentando descobrir qual é a história.”

Ou seja, o roteiro do novo filme de Star Wars que promete ser diferente de tudo que a franquia já viu ainda nem está pronto, e portanto uma previsão de estreia apontando já para o próximo ano parece impossível, ainda mais levando em consideração os outros projetos do requisitado diretor.

No entanto, uma nova previsão ainda não foi divulgada.

