Steven Spielberg já assistiu Indiana Jones 5 e amou

Indiana Jones e A Relíquia do Destino é o único filme da franquia a não ser dirigido por Steven Spielberg. O diretor já assistiu o longa-metragem e amou.

O diretor de Logan e Ford v Ferrari, James Mangold, assumiu o comando de Indiana Jones 5. Qualquer um que se preocupe que um filme de Indiana Jones sem Spielberg possa não suprir as expectativas, pode ficar tranquilo, já que o próprio Spielberg amou a mais recente sequência.

“Acabei de ter essa experiência há duas noites”, disse Spielberg no Time 100 Summit (via Variety) quando perguntado como é assistir a um filme de Indiana Jones que ele não dirigiu. “Bob Iger teve uma exibição para muitos dos executivos da Disney e eu vim para a exibição junto com o diretor James Mangold. Todo mundo adorou o filme. É um muito, muito bom filme de Indiana Jones. Estou muito orgulhoso do que Jim fez com isso.”

Spielberg acrescentou: “Quando as luzes se acenderam, eu apenas me virei para o grupo e disse: ‘Droga! Eu pensei que eu era o único que sabia como fazer um desses.”

Harrison Ford em Indiana Jones 5

O último filme de Indiana Jones

Em Indiana Jones 5, o personagem está ainda no período da Guerra Fria, em 1969, durante a era da corrida espacial. No entanto, ele entrará em desacordo com Voller, um ex-cientista nazista que agora trabalha para a NASA.

O elenco do filme conta com Harrison Ford no papel de Indiana Jones, Mads Mikkelsen como Voller, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, entre outros.

James Mangold (Logan) é o diretor do filme, enquanto o criador da franquia, Steven Spielberg, é um dos produtores. Jez Butterworth e John-Henry Butterworth escreveram o roteiro.

Indiana Jones e A Relíquia do Destino chega aos cinemas em 29 de junho de 2023 – veja o trailer.

