Sylvester Stallone anuncia saída de Os Mercenários em vídeo; veja

Depois do material promocional de Os Mercenários 4 indicar a saída de Sylvester Stallone, o astro anunciou sua aposentadoria da franquia de ação.

Em vídeo publicado no Instagram, o ator aparece ao lado de Jason Statham e fala sobre passar o bastão para o colega de elenco do filme, que já está sendo gravado.

“Você está se sentindo incrivelmente deprimido?”, pergunta Stallone no vídeo para Statham, que responde: “Não, estou feliz, por quê?”.

“Porque eu estou dando o fora e você está por conta própria”, diz Sylvester Stallone. Jason Statham, então, diz: “Vai ser um set muito solitário e isso que você está fazendo é motim, abandono”.

“É, mas você é mais do que capaz”, continua Stallone.

Veja o vídeo, abaixo.

Mais sobre Os Mercenários 4

Oficialmente, Sylvester Stallone e Jason Statham não comentam sobre os detalhes da trama do novo filme de Os Mercenários.

O elenco de Os Mecernários 4 conta com Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren, Tony Jaa, Sylvester Stallone, Andy Garcia, Levy Tran, dentre outros.

A direção de Os Mercenários 4 é de Scott Waugh (Need for Speed). O roteiro fica com Spenser Cohen, com participação de Sylvester Stallone.

Os Mercenários 4 ainda não tem previsão de estreia. Já Os Mercenários 3 pode ser conferido na Netflix.