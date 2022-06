Tecnologia mostrada em Interceptor é real? Veja

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Interceptor está fazendo o maior sucesso com o público nacional. Um dos principais temas do longa é uma tecnologia com o poder de interceptar e destruir mísseis nucleares. Quem já conferiu a trama quer saber: esse tipo de tecnologia existe na vida real? Ou é apenas ficção?

“Como última sobrevivente em uma estação de interceptação de mísseis, uma tenente do exército precisa lutar sozinha contra um plano terrorista que ameaça os EUA”, afirma a sinopse oficial de Interceptor na Netflix.

Continua depois da publicidade

No Rotten Tomatoes, Interceptor garantiu apenas 50% de aprovação. O elenco do longa é liderado por Elsa Pataky (Velozes & Furiosos) e Luke Bracey (Amor com Data Marcada).

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a tecnologia mostrada em Interceptor – confira se ela existe na vida real.

Tecnologia de Interceptor é real ou fictícia na Netflix?

Fãs de Interceptor vão gostar de saber que a tecnologia mostrada no filme da Netflix existe de verdade. Porém, seu modo de funcionamento é bem mais complexo do que indica o longa da plataforma.

Sistemas de interceptação de mísseis balísticos existem na vida real. Para quem não sabe, mísseis balísticos são utilizados para transportar ogivas, sejam elas químicas, biológicas ou nucleares.

O propósito dos mísseis anti-balísticos (ABM), dessa forma, é interceptar e destruir mísseis balísticos antes que eles atinjam seus alvos.

Existem também mísseis balísticos intercontinentais (ICBM), instrumentos perigosos que podem transportar bombas nucleares por uma distância de até 5 mil quilômetros.

Interceptor dá a entender que qualquer pessoa pode controlar esses mísseis, e que basta apertar um botão para ativar os sistemas de interceptação.

Na vida real, por outro lado, o processo é bem mais complicado. Segundo a organização Salon, os Estados Unidos contam com um ICBM na vida real. O sistema é chamado de “Defesa de meio-curso terrestre”.

“É atualmente o único sistema utilizado para defender os Estados Unidos continentais, com 44 interceptadores localizados no Alaska e na Califórnia”, afirma a organização.

Teoricamente, é possível interceptar um míssil nuclear em pleno ar – como a protagonista J.J. Collins faz no final de Interceptor. Felizmente, o método nunca precisou ser utilizado na vida real.

Na Netflix, a protagonista de Interceptor é interpretada por Elsa Pataky. Na vida real, a atriz é casada com Chris Hemsworth.

O astro de Thor serve como um dos produtores-executivos do longa, e também faz uma pequena participação especial na trama.

Como o final de Interceptor deixa uma grande questão em aberto, a produção de uma sequência é uma possibilidade interessante.

Interceptor já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.