Teoria de Harry Potter muda tudo sobre relação de Rony e Hermione

O romance de Rony e Hermione em Harry Potter divide opiniões até hoje. Enquanto alguns adoram os dois juntos, outros acreditam que essa relação não teve o devido desenvolvimento ao longo da saga.

A própria J.K. Rowling admite que, originalmente, pensou em fazer Hermione ter um romance com Harry Potter, em vez de Rony.

Continua depois da publicidade

Seja lá por qual motivo, a escritora mudou de ideia no meio da saga. Com isso, a relação de Rony e Hermione pode soar excessivamente repentina.

Curiosamente, isso deu origem a uma teoria que mudaria tudo sobre o romance entre os dois personagens.

No Reddit, de acordo com o Looper, um fã compartilhou uma teoria com a suspeita de que Rony pode ter usado a Maldição Imperius em Hermione, a fim de que ela se apaixonasse por ele.

Isso teria acontecido em algum momento de Harry Potter e a Ordem da Fênix, e explicaria por que Hermione parece ter se apaixonado por Rony do nada.

Alguns outros internautas apoiaram a teoria, indicando que somente a Maldição Imperius poderia explicar a repentina mudança de comportamento de Hermione.

Teoria com alguns problemas

No entanto, existem alguns grandes problemas com essa teoria. Em primeiro lugar, Rony nunca foi o bruxo mais habilidoso, e ele mesmo sabe disso.

O personagem jamais aprenderia a Maldição Imperius sozinho. O pai de Rony teoricamente poderia ensiná-lo, mas como se trata de uma das maldições imperdoáveis, ele nunca faria isso.

Além disso, e talvez o mais importante, essa teoria transformaria Rony em um personagem absolutamente detestável.

Durante toda a saga, ele nunca demonstrou esse tipo de personalidade sombria. Muito pelo contrário: embora tenha seus defeitos, Rony sempre foi conhecido por sua lealdade e seu companheirismo com seus amigos.

Internautas e suas teorias… Aos fãs, só o que resta é aceitar que J.K. Rowling simplesmente escolheu uma repentina mudança de rumo.

Filmes de Harry Potter estão disponíveis na HBO Max.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.