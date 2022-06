Thor 4 lida com o multiverso? Diretor responde

O diretor de Thor: Amor e Trovão (Thor 4), respondeu se o novo filme do herói lida com o multiverso.

Em recente entrevista, Taika Waititi revelou que o quarto filme da franquia não irá trabalhar com o multiverso, desencadeado na série Loki (via CBR).

“Não temos nada assim neste filme. Este é um universo-singular”, disse o cineasta.

Diferentemente de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Waititi descartou de prontidão Thor em uma realidade alternativa.

No entanto, apenas uma versão alternativa e feminina do personagem do universo estabelecido nos filmes da Marvel, Poderosa Thor, fará sua aparição.

Mais sobre Thor 4

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe e Tessa Thompson.

O novo filme da franquia, além disso, seria mais longo, mas foi devidamente cortado para não exceder muitas horas.

“Thor: Amor e Trovão”, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

