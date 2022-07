Thor 4 sofre uma das maiores quedas em bilheteria da Marvel

Em seu segundo fim de semana em cartaz, Thor: Amor e Trovão (Thor 4) voltou a liderar em arrecadação, mas sofreu uma das maiores quedas em bilheteria da história do Marvel Studios.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) arrecadou US$ 46 milhões em seu segundo fim de semana. É uma queda de aproximadamente 68% em relação ao fim de semana de estreia.

É uma queda próxima de Eternos e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), que despencaram de um fim de semana para outro.

Vale lembrar que isto diz respeito à arrecadação nos Estados Unidos, e não ao redor do mundo. No total, o longa-metragem se aproxima dos US$ 500 milhões mundialmente, o que é positivo.

Queda considerável em bilheteria

É natural que uma grande produção perca público do fim de semana de estreia para o segundo fim de semana.

No entanto, uma queda moderada seria algo próximo dos 50%. Quando é maior do que isso, pode prejudicar o fôlego da produção nas bilheterias.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) está em cartaz nos cinemas.

