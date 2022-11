Todo mundo está dizendo a mesma coisa sobre O Diário de Noel na Netflix

A Netflix já está lançando inúmeros filmes temáticos de Natal. A mais recente estreia do serviço é O Diário de Noel, que traz Justin Hartley, de This Is Us no elenco. Nas redes, todos estão dizendo a mesma coisa sobre o filme e o ator principal.

“Ao voltar para casa no Natal para resolver uma herança, o autor best-seller Jake Turner (Justin Hartley) encontra um diário que pode guardar segredos seus e de Rachel (Barrett Doss), uma jovem com uma missão misteriosa. Juntos, eles embarcam em uma jornada para confrontar o passado e descobrir um futuro surpreendente”, diz a sinopse oficial.

Continua depois da publicidade

A obra conta com Justin Hartley (This Is Us) e Barrett Doss (Station 19) nos papéis principais. Esses dois têm muitos problemas para resolver e se relacionar – e sabendo como esses filmes vão, eles provavelmente encontrarão o amor ao longo do caminho.

Na trama, acompanhamos Jake Turner, um romancista best-seller que é extraordinariamente bonito, como é comentado várias vezes ao longo do filme.

Quando Jake descobre que de repente se tornou o executor dos bens de sua falecida mãe, ele é forçado a voltar para sua cidade natal, resolver os assuntos dela e reconciliar seus próprios problemas (se puder).

Ele não é a única pessoa rondando a casa de sua mãe, no entanto. Uma mulher misteriosa, Rachel Campbell (Barrett Doss), aparece dizendo que seus papéis de adoção a levaram a este endereço – e que sua mãe trabalhava naquela casa como babá.

Vamos ver o que estão dizendo sobre O Diário de Noel.

Fãs estão encantados com Justin Hartley em O Diário de Noel

“Justin Hartley é gostoso demais, amo ele demais, então assisti O Diário de Noel”, tuitou uma fã.

“Ok, pessoas que gostam de filmes natalinos. O Diário de Noel tem o Justin Hartley sendo todo bonitinho e solitário, como um escritor, com um cachorro adorável, famílias distantes e todas as luzes brilhantes”, comentou outra fã.

“O Diário de Noel foi um filme tão bom e me deixou com olhos marejados. Tem a Barrett Doss de Station 19, ela é linda demais e Justin Hartley: não o vejo desde This Is Us, esse é um homem lindo e meio que parece com o Jensen. Quem escalou os dois fez um ótimo trabalho”, tuitou outro fã.

“Terminei O Diário de Noel na Netflix e foi o típico filme de romance meloso, mas não liguei porque o Justin Hartley é bonito demais, não é normal”, disse outra fã.

O Diário de Noel está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.