Tom Cruise revela quem inspirou as suas acrobacias insanas no cinema

Tom Cruise é conhecido pelas acrobacias insanas que realiza em suas produções, principalmente na franquia Missão: Impossível.

Ele muitas vezes arrisca a sua própria vida para que as cenas tenham o maior nível possível de realismo. Mas, quem poderia ter inspirado o astro a realizar façanhas tão impressionantes?

Curiosamente, parece ter sido Gene Kelly, um famoso ator e dançarino do cinema clássico, que revolucionou a indústria com seus inovadores estilos de dança.

Em uma entrevista no Festival de Cinema de Cannes, Tom Cruise comparou as suas acrobacias com o trabalho de Gene Kelly.

“Você arrisca a sua vida. Por que você faz isso?”, perguntou o moderador do painel de Tom Cruise no Festival de Cinema de Cannes.

“Ninguém perguntou a Gene Kelly: ‘Por que você dança? Por que você faz a sua própria dança?'”, respondeu o astro.

Tom Cruise está de volta para mais acrobacias malucas em Top Gun: Maverick (Top Gun 2), sequência em que reprisa o seu papel como Pete “Maverick” Mitchell.

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) chega aos cinemas em 26 de maio de 2022.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.