Top Gun 2 quebra recorde na carreira de Tom Cruise

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) continua a atrair milhares de fãs para as salas de cinema ao redor do mundo. Com isso, a continuação quebrou um recorde na carreira de Tom Cruise.

Conforme o Deadline, o longa-metragem já arrecadou US$ 806,4 milhões mundialmente. Esse é montante dos US$ 422,2 milhões obtidos nos EUA, somados aos US$ 384,2 milhões em outros países.

Com isso, Top Gun 2 não apenas é a maior bilheteria de 2022, até agora, como já arrecadou mais que qualquer outro filme estrelado por Tom Cruise em sua carreira.

Até então, o recorde pertencia a Missão Impossível: Efeito Fallout, que faturou US$ 791,1 milhões mundialmente.

Os números de Top Gun: Maverick devem continuar crescendo bastante, então a diferença entre os dois deve aumentar consideravelmente.

Em Top Gun: Maverick, o personagem de Tom Cruise, um piloto clássico, prova que o humano é ainda o mais importante dentro da evolução tecnológica – em um mundo onde drones e outros aparatos começam a ganhar destaque.

Além disso, Pete vira um mentor para uma nova geração de pilotos. Esses jovens podem ter ligação com o passado do personagem de Tom Cruise.

Além de Val Kilmer, o elenco da continuação ainda traz Miles Teller, Jennifer Connelly, Ed Harris, Jon Hamm, Glen Powell e Manny Jacinto.

A direção é de Joseph Kosinski, com roteiro também de Peter Craig, Justin Marks e Eric Warren Singer.

Top Gun 2 (Top Gun: Maverick), com o ator e Tom Cruise, já está em exibição nos cinemas.

