Top Gun: Maverick ultrapassa Doutor Estranho 2 na bilheteria

O que as previsões já apontavam acabou de acontecer: Top Gun: Maverick ultrapassou a bilheteria de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mais recente filme da Marvel.

Com isso, a sequência do longa de Tom Cruise se tornar o filme de maior bilheteria doméstica de 2022 até agora, com US$ 401,8 milhões arrecadados em vendas de ingressos até a última segunda-feira, 13 de junho. Doutor Estranho 2 conseguiu US$ 398,1 milhões até o momento nos Estados Unidos.

Já nas bilheterias mundiais, Top Gun 2 soma mais de US$ 747 milhões, e previsões apontam que o longa pode chegar à casa do bilhão em breve.

Além, disso, Top Gun: Maverick também é agora o segundo filme de maior bilheteria interna desde a reabertura dos cinemas em meio à pandemia de coronavírus, ficando atrás apenas de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, com US $ 573 milhões.

A informação é do The Hollywood Reporter.

Outra sequência pode chegar em breve

Acredita-se que uma outra sequência possa ser anunciada em breve, depois desse grande sucesso de bilheteria.

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) teve uma recepção positiva tanto com a crítica quanto com o público, com muitos considerando que consegue superar até mesmo o primeiro longa-metragem.

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) é estrelado e produzido por Tom Cruise, um dos maiores astros de sua geração em Hollywood.

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) está em cartaz nos cinemas.

