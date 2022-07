Trailers de Thor 4 mentiram para fãs da Marvel; veja

Depois de muito tempo de espera, Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chegou aos cinemas. A produção é o novo grande lançamento do Marvel Studios.

Obviamente, tivemos muitos trailers do longa-metragem, que podem ter “enganado” os fãs da Marvel a respeito de uma coisa.

Continua depois da publicidade

Vale destacar, primeiro, que essa matéria contém alguns spoilers de Thor: Amor e Trovão (Thor 4). Portanto, só continue lendo se você já tiver assistido.

Os trailers de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) davam a entender que os Guardiões da Galáxia teriam uma certa importância nesta nova aventura de Thor.

Afinal, Thor se tornou muito próximo dos personagens, especialmente de Rocket Racoon e Groot. Essa perspectiva era apoiada por alguns materiais promocionais, que apresentavam os Guardiões da Galáxia também.

No entanto, a equipe não aparece por muito tempo. Na verdade, a participação deles é bem curta. Isso acontece mais no começo do longa-metragem.

Curta participação dos Guardiões da Galáxia

Foi, basicamente, só uma maneira de criar uma ponte com o encerramento de Vingadores: Ultimato, que juntou Thor com os Guardiões da Galáxia.

Se você está esperando por respostas sobre o futuro da equipe, por exemplo, pode acabar ficando decepcionado.

Isso só deve ser esclarecido em Guardiões da Galáxia Vol. 3, que chega aos cinemas em 2023. Aliás, a participação em Thor: Amor e Trovão (Thor 4) também serve para meio que preparar o caminho para essa próxima aventura.

Ainda assim, no entanto, não é grande coisa ou algo tão importante. Thor: Amor e Trovão (Thor 4) ainda é a história de Thor e dos personagens que fazem parte do seu núcleo.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.