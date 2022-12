Tudo o que sabemos sobre a continuação de Matilda: O Musical na Netflix

Matilda: O Musical adapta o clássico livro de Roald Dahl para as telas novamente e tem conquistado fãs em todo o mundo. Dito isso, veremos uma continuação na Netflix? Vamos ver!

Embora Matilda 2 não tenha sido confirmado pela Netflix, é extremamente improvável que veremos uma sequência do musical.

Continua depois da publicidade

Ao contrário de A Fantástica Fábrica de Chocolate, Roald Dahl não escreveu uma continuação do romance original de Matilda, tampouco há uma sequência do musical do West End, que deu origem ao filme da Netflix.

No entanto, Danny DeVito e Mara Wilson – diretor e estrela do filme dos anos 1990 – manifestaram interesse em retornar ao mundo de Matilda para outro filme.

Falando ao Entertainment Tonight, Wilson disse: “Por muito tempo, eu resisti demais à ideia de uma sequência de Matilda porque pensei, ‘Bem, a história termina tão bem'”.

“Sabe, talvez não devesse haver uma sequência. Mas eu amo trabalhar com Danny… Eu acho, especialmente nos últimos meses, todas as mensagens que recebo de pessoas que amam Matilda, realmente significam muito”, continuou a atriz.

DeVito disse ao ComicBook que gostaria de fazer uma sequência – mas seguiria a filha de Matilda. “Eu sempre quis fazer Matilda 2, mas quando ela ainda era criança”, disse ele.

“Mas isso foi há 20 anos, 25 anos atrás. Talvez Matilda tenha uma filha e possamos fazer algo que, eu não sei”, continuou.

Alisha Weir viverá Matilda no filme da Netflix

Mais sobre Matilda: O Musical

“Matilda: O Musical é um conto musical inspirador de uma garota extraordinária que descobre seu superpoder e convoca a coragem notável, contra todas as probabilidades, para ajudar os outros a mudar suas histórias, enquanto também assume o controle de seu próprio destino”, diz a sinopse.

“Defendendo o que é certo, ela obteve resultados milagrosos. A história é baseada no romance de 1988 de Dahl com o mesmo nome”, continua a sinopse do filme.

A história do novo filme se passa na Inglaterra, e a vida de Matilda vira de cabeça para baixo, quando ela conhece a Sra. Agatha Trunchbull em sua nova escola.

Emma Thompson é a principal estrela de Matilda: O Musical, vivendo a imponente Agatha Trunchbull, autoritária diretora da escola Crunchem. A atriz é conhecida por Cruella e Johnny English 3.0.

Já Matilda Wormwood é vivida por Alisha Weir, de 13 anos, que estrelou o suspense Don’t Leave Home, filme lançado em 2020.

Por sua vez, a professora Honey, de Matilda, é interpretada por Lashana Lynch. A atriz da Marvel estrelou Capitã Marvel, A Mulher Rei e voltará em The Marvels.

A direção fica por conta de Matthew Warchus, diretor de Orgulho e Esperança, com o roteiro escrito por Dennis Kelly, da série Utopia.

Matilda: O Musical já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.