Um Marido Fiel: Chocante filme de suspense estreia na Netflix

Se você curte filmes de suspense e mistério, não deixe de conferir Um Marido Fiel, uma produção chocante que acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix. Poucos dias após a estreia, o longa já aparece em destaque na plataforma. Afinal, sua história é sombria, ousada e repleta de reviravoltas.

Um Marido Fiel – também encontrado pelo título original Loving Adults – é um filme dinamarquês dirigido por Barbara Topsøe-Rothenborg.

A trama do longa é baseada no livro homônimo, escrito por Anna Ekberg. Nas redes sociais, o filme já dá o que falar por sua história misteriosa e por seu desfecho surpreendente.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Um Marido Fiel na Netflix; confira.

Conheça a história de Um Marido Fiel na Netflix

Um Marido Fiel é mais um fruto do investimento da Netflix em filmes e séries dos países nórdicos.

Nos últimos anos, a plataforma lançou séries como Ragnarok e Amor & Anarquia, além de filmes como O Bombardeio.

“A linha tênue entre amor e ódio é colocada à prova quando uma mulher descobre a traição do marido e os dois tomam medidas extremas para conseguir o que querem”, afirma a sinopse oficial de Um Marido Fiel na Netflix.

Um Marido Fiel acompanha a história de Christian e Leonora, um casal bem sucedido que comemora a recuperação do filho após uma doença grave.

À primeira vista, Christian e Leonora parecem ser um casal feliz e realizado. Mas por trás dessa fachada, se escondem mentiras, traições e crimes.

Em uma festa na empresa de Christian, Leonora vê o marido com uma mulher bem mais jovem.

Temendo as traições do marido, Leonora decide tomar decisões drásticas – e faz de tudo para não se tornar “a mulher abandonada”.

O estilo da série, dessa forma, se parece muito com o de outras produções de suspense da Netflix, como Echoes e Alma.

Tudo sobre o elenco de Um Marido Fiel na Netflix

O elenco de Um Marido Fiel é formado inteiramente por atores nórdicos, pouco conhecidos pelos assinantes da Netflix.

Dar Salim, de filmes como Black Crab e Until We Fall, interpreta Christian. O ator também conta com um papel pequeno na série Game of Thrones.

Sonja Richter, das séries West of Liberty e The Bridge, vive Leonora, a esposa de Christian.

O elenco do longa conta também com Natali Vallespir (Grow), Karoline Hamm (Food Club), Lars Ranthe (A Funny Man), Morten Burian (Deadline) e Mads Kruse (Into the Darkness).

Você já pode conferir Um Marido Fiel na Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.