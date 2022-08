Ursinho Pooh faz massacre em trailer de filme de terror

O canal Dread Central divulgou o primeiro trailer do filme Winnie The Pooh: Blood and Honey, que contará com versões monstruosas e assassinas do Ursinho Pooh e Leitão, conhecidos pelas animações infantis da Disney.

O longa, como era de se esperar, não terá conexão alguma com o estúdio do Mickey. Ele pôde ser produzido após as histórias originais do simpático ursinho entrarem em domínio público.

No trailer podemos ver que o próprio Christopher Robin será caçado por seus amigos animais, que estão com sede de vingança após serem abandonados por anos. Pooh e Leitão aparecem maiores e assustadores.

O Urso tem um rosto tenebroso e usa roupas de lenhador, enquanto o porquinho aqui já é um javali com presas. Ambos parecem querer caçar jovens que estão nas redondezas do famoso Bosque dos 100 Acres.

Nesse filme ainda não teremos a presença de um Tigrão assassino, mas dentro de alguns anos o personagem também entrará em domínio público, então podemos esperar sua presença em alguma continuação.

Nenhuma adição da Disney às histórias do Ursinho Pooh podem aparecer no longa de terror ou em nenhum outro fora do estúdio. Porém, o diretor Rhys Frake-Waterfield não está preocupado com nenhuma confusão do público.

“Ninguém vai se confundir” Diz Waterfield sobre o seu filme e as versões da Disney “Quando você ver o poster e os trailers, não tem nenhuma forma de alguém achar que isto é uma versão infantil deles”.

O domínio público de obras consagradas

Obras em domínio público não estão mais sob o controle dos criadores ou entidades responsáveis. As leis sobre isso mudam de país para país, no Brasil são 70 anos após a publicação. Por mais que a Disney, por exemplo, lute constantemente para que obras do seu acervo não possam ser exploradas pro terceiros o próprio Mickey tem previsão de entrar em domínio público em 2024.

O filme Winnie The Pooh: Blood and Honey não tem previsão de estreia no Brasil.

