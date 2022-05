Vin Diesel se reúne com atriz em vídeo de Velozes e Furiosos 10; veja

O astro Vin Diesel compartilhou no Instagram um vídeo em que se reúne com Jordana Brewster no set de Velozes e Furiosos 10.

Eles fazem parte da franquia desde o primeiro Velozes e Furiosos, com Vin Diesel interpretando Dominic Toretto e Jordana Brewster dando vida à personagem Mia Toretto.

Confira abaixo a postagem de Vin Diesel no Instagram.

Velozes e Furiosos 10 é dirigido por Louis Leterrier, que chegou para substituir Justin Lin, que abandonou o projeto por supostos conflitos com Vin Diesel.

O elenco contará com diversas novidades, como Jason Momoa, de Aquaman, e Brie Larson, conhecida por seu papel como Capitã Marvel.

Velozes e Furiosos 10 chega aos cinemas em 19 de maio de 2023.

