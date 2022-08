Violento thriller de ação estreia na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o thriller de ação Banho de Sangue tem tudo para conquistar os assinantes da plataforma. Como o próprio título já indica, o filme é repleto de brutalidade e violência – sua trama acompanha uma intensa jornada de vingança, justiça e retribuição.

Lançado originalmente em 2018, Banho de Sangue é uma produção do cineasta Wes Miller. O thriller de ação contou com poucas exibições no cinema antes de ser disponibilizado nas plataformas de streaming.

Em sua estreia original, Banho de Sangue falhou em conquistar a crítica especializada, garantindo apenas 22% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mesmo assim, o filme tem grande potencial de sucesso entre o público brasileiro da Netflix. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre sua trama e elenco; confira.

Conheça a história violenta de Banho de Sangue

No centro da trama de Banho de Sangue, como citamos anteriormente, está uma violenta jornada de justiça e vingança.

“Após o assassinato do filho por um oficial de polícia durante uma blitz, um juiz recorre à ajuda de outro pai para fazer justiça com as próprias mãos”, afirma a sinopse oficial de Banho de Sangue.

O longa acompanha a história de Charles Coleman Sr., um influente juiz afro-americano que vê seu filho ser assassinato por dois policiais.

Como de costume, os policiais respondem ao crime em liberdade, recebendo apenas uma advertência sobre o assassinato.

Ao perceber que o racismo do sistema jurídico impede a responsabilização dos policiais, Coleman decide fazer justiça com as próprias mãos.

Para destruir a dupla responsável pela morte do filho, o protagonista conta com a ajuda do detetive Horace e de Javier, outro pai enlutado.

O clima do filme é bastante parecido com o de alguns dos thrillers de ação mais populares da Netflix.

Tudo sobre o elenco de Banho de Sangue na Netflix

Na Netflix, o elenco de Banho de Sangue é liderado por Taye Diggs no papel do protagonista Charles Coleman Sr.

Diggs é famoso por performances em musicais da Broadway e grandes sucessos do cinema, como Chicago, A Nova Paixão de Stella e Rent: Os Boêmios.

Na TV, Taye Diggs é conhecido por interpretar o Dr. Sam Bennett no drama médico Private Practice, spin-off de Grey’s Anatomy.

John Cusack, de filmes como Gatinhas & Gatões, Con-Air e Alta Fidelidade, é o detetive veterano Horace.

George Lopez (As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl) interpreta Javier, o pai enlutado que ajuda Coleman em sua jornada.

Luke Hemsworth (Westworld), o irmão de Chris Hemsworth, interpreta Von, um dos responsáveis pela morte do filho de Coleman. Gianni Capaldi (O Comando) é Rory, o outro policial.

O elenco de Banho de Sangue conta também com Jacqueline Fleming (Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros), Briana Evigan (The Devil’s Carnival) e RJ Mitte (Breaking Bad).

Banho de Sangue está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

