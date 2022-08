O eletrizante filme de ação que todo mundo está vendo na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Carter não demorou a conquistar a audiência brasileira da plataforma. Eletrizante, intenso e repleto de reviravoltas, o thriller de ação sul-coreano já aparece em posições de destaque no Top 10 do streaming.

Produzido na Coreia do Sul, Carter tem direção e roteiro do cineasta Jung Byung-gil, conhecido por filmes como The Villainess.

Embora esteja fazendo o maior sucesso na Netflix, Carter falhou em conquistar a crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o filme tem apenas 30% de aprovação.

Mesmo assim, Carter chamou a atenção do público brasileiro na Netflix. Confira abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco do longa.

De que fala Carter na Netflix?

No centro da trama de Carter está um agente sem memória que acaba se envolvendo em uma perigosa missão.

A premissa do filme já é comparada à de outros sucessos do streaming, como Memória de um Crime e Homunculus.

“Um homem acorda sem memória. Orientado por uma voz misteriosa vinda de um dispositivo em seu ouvido, ele parte em uma perigosa missão de resgate”, afirma a sinopse oficial do longa.

O filme acompanha a história de Carter Lee, um homem misterioso que acorda com amnésia após uma terrível pandemia devastar os Estados Unidos e a Coreia do Norte.

Sem lembranças sobre o passado, o protagonista embarca em uma perigosa missão, seguindo as orientações de um dispositivo em seu ouvido.

Nesse cenário complexo, Carter deve encontrar uma saída e recuperar suas lembranças – antes de ser pego pela CIA ou pelo serviço secreto norte-coreano.

Conheça o elenco de Carter na Netflix

O ator sul-coreano Joo Won, conhecido por performances em alguns dos k-dramas mais populares do país, lidera o elenco de Carter como o protagonista titular.

Won está em filmes como Fashion King e S.I.U, além de séries como Alice, My Sassy Girl e Bridal Mask.

O elenco de Carter também se destaca por contar com a participação de famosos atores do cinema internacional.

Mike Colter, famoso por interpretar o herói Luke Cage nas séries da Marvel, vive o misterioso Smith.

Camilla Belle, de filmes como Amapola, Sem Prada Nem Nada, Diablo e Open Road, interpreta a sedutora Agnes.

O elenco de Carter conta também com Lee Sung-jae (Barking Dogs Never Bite), Jung Jae-young (On the Beach at Night Alone) e Jung Hae-kyun (The Villainess).

Carter já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.