Viraliza entrevista de Tom Cruise chamando Top Gun 2 de “irresponsável”

Top Gun 2 demorou mais de 30 anos para chegar aos cinemas – em parte devido à resistência de Tom Cruise. Às vésperas do lançamento de Maverick, uma entrevista do astro, na qual ele chama a produção de um segundo filme de “irresponsável”, ressurgiu na internet e viralizou nas redes sociais.

A trama original de Top Gun estreou em 1986. Na época, muitos fãs pediram pela produção de um segundo filme. Dado o enorme sucesso do longa, tudo indicava que uma sequência estaria garantida.

Mas a continuação, como os fãs já sabem, acabou não acontecendo. Tom Cruise explica os motivos em uma entrevista à revista Playboy, em uma edição publicada em 1989.

Há muito esquecida, a entrevista foi “encontrada” por jornalistas e publicada nas redes sociais – onde causou grande comoção entre os fãs de Top Gun. Veja abaixo.

Por que Tom Cruise chamou Top Gun 2 de irresponsável?

Tom Cruise foi entrevistado pela revista adulta Playboy em 1989. A conversa foi publicada logo após o lançamento de Nascido em 4 de Julho, um drama de guerra protagonizado por Cruise e comandado pelo cineasta Oliver Stone.

Na entrevista, o repórter traça um paralelo entre a abordagem das Forças Armadas Americanas em Top Gun e Nascido em 4 de Julho.

Enquanto Top Gun representa uma espécie de “homenagem” às Forças Armadas, Nascido em 4 de Julho traz uma visão bem mais realista, com Tom Cruise no papel de um veterano do Vietnã que perde o movimento das pernas.

Ao ser perguntado sobre a relação entre as críticas de Nascido em 4 de Julho e o “patriotismo cego” de Top Gun, Tom Cruise não poupou críticas à indústria da guerra.

“Algumas pessoas consideraram Top Gun como é um filme ‘de direita’, criado para promover a Marinha. E muitas crianças amaram. Mas eu queria que elas soubessem que a guerra não é daquele jeito”, comentou o ator.

Segundo Tom Cruise, a intenção de Top Gun nunca foi oferecer uma visão realista sobre a rotina dos militares.

“Top Gun” é apenas uma atração de parque de diversões, um filme divertido, permitido para menores, mas que não deve ser levado a sério. É por isso que eu escolhi não produzir Top Gun 2, 3 e assim por diante. Teria sido irresponsável”, explicou o astro.

Não se sabe, exatamente, por que Tom Cruise mudou de ideia. O ator pode ter considerado a mudança do panorama social dos anos 80 em relação à atualidade, ou simplesmente reavaliado suas antigas ideias.

De qualquer forma, Top Gun: Maverick tem tudo para fazer muito sucesso nos cinemas mundiais.

Após diversos atrasos, o filme chega aos cinemas em 26 de maio de 2022, com Tom Cruise no elenco e Lady Gaga na trilha sonora. Veja abaixo o trailer do longa.