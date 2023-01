Você sabia? Pelé já quebrou o dedo de Sylvester Stallone

Na última quinta-feira (29 de dezembro), o mundo inteiro se despediu do maior ícone da história do futebol: o Rei Pelé. Após o falecimento da lenda, muita gente – tanto no Brasil quanto no exterior – começou a relembrar algumas das curiosidades mais interessantes da carreira de Pelé. Você sabia, por exemplo, que o jogador já quebrou o dedo de Sylvester Stallone?

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos. O Rei do Futebol travava uma árdua batalha contra um câncer no cólon.

Continua depois da publicidade

De acordo com o Hospital Albert Einstein, a causa da morte foi identificada como “falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia”.

Em meio às homenagens ao Rei Pelé, revelamos abaixo como o astro do futebol quebrou o dedo de Sylvester Stallone; confira!

Pelé fraturou Stallone em filme esportivo

Com uma carreira de quase 50 anos em Hollywood, Sylvester Stallone é um dos maiores astros de ação da história do cinema, famoso por interpretar personagens icônicos como Rambo e Rocky.

O que muitos fãs não sabem é que Stallone contracenou com Pelé, o Rei do Futebol, em um filme lançado no início dos anos 80.

Trata-se de Fuga Para a Vitória (Victory, no título original), um longa do cineasta John Huston, de filmes como Uma Aventura na África e O Homem que Queria ser Rei.

Fuga Para a Vitória chegou aos cinemas em 1981, com Sylvester Stallone no papel principal. Pelé também integra o elenco do filme, que conta com atores americanos, alemães e franceses.

“Durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de Aliados prisioneiros de guerra aceita enfrentar um time de nazistas em uma partida de futebol – apenas para usar o jogo como um método de fugir da prisão”, afirma a sinopse oficial do longa.

No longa, Stallone interpreta o Capitão Robert Hatch, e Pelé vive Luís Fernandez, um cabo do exército extremamente talentoso com a bola.

Durante as gravações do filme, Pelé quebrou (por acidente) um dedo de Sylvester Stallone! O ator falou sobre o assunto em uma entrevista de 2013.

“Esse foi com certeza um dos pontos baixos da minha vida. Eu levei uma verdadeira surra! Ainda tenho um dedo quebrado por tentar bloquear uma falta do Pelé. Ele estava usando chuteiras típicas da Segunda Guerra, que tinham pontas de metal, então a bola vinha com a força de um canhão!”, comentou o Sly.

Mesmo famoso como um dos pesos pesados de Hollywood, Stallone não conseguiu resistir à força atlética de Pelé.

“Ele veio para cobrar uma falta e me falou exatamente onde iria chutar. E ele acertou no lugar certo. Mas aí ele fez de novo, e a bola atravessou a rede e quebrou uma janela do lugar onde estávamos filmando. Foi aí que eu disse: ‘Você está zoando?’. Nesse momento passei a respeitá-lo mais ainda”, comentou o astro.

Infelizmente, Fuga para a Vitória não está disponível no Brasil nas principais plataformas de streaming da internet.

Após a morte de Pelé, Sylvester Stallone usou o Instagram para homenagear o amigo, colega de cena e Rei do Futebol.

“Pelé, o grande! Descanse em paz! Ele foi um bom homem”, comentou o ator. Confira a postagem abaixo!

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.