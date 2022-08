Will Smith recusou papel em filme de US$ 400 milhões

Sumido de Hollywood desde sua polêmica no Oscar, Will Smith se prepara para sua volta triunfal. Dono de aclamadas performances em filmes como King Richard: Criando Campeãs e séries como Um Maluco no Pedaço, o ator tem fãs no mundo todo. O que muita gente não sabe é que ele já recusou um papel em um filme de 400 milhões de dólares.

E não é só isso: antes de rejeitar o papel em questão, Will Smith recusou o convite das Irmãs Wachowski para protagonizar a franquia Matrix. O papel, no final das contas, ficou para Keanu Reeves.

Na época, Smith afirmou “não ter entendido” o roteiro do longa. Ao invés de atuar em Matrix, ele decidiu protagonizar o filme As Loucas Aventuras de James West, um fracasso de público e crítica.

Revelamos abaixo o outro papel milionário que Will Smith recusou em Hollywood; confira.

Além de Matrix, Will Smith recusou convite de Tarantino

Até hoje, Django Livre é visto como um dos melhores filmes da prolífica carreira de Quentin Tarantino.

Lançado em 2012, o longa é ancorado por uma incrível performance de Jamie Foxx, que dá um show de atuação como o protagonista Django.

Mas Jamie Foxx não foi a escolha original de Tarantino. Na verdade, a intenção do cineasta era escalar Will Smith no papel de Django.

Para o “faroeste revisionista”, Tarantino também considerou outros atores, como o eterno Michael K. Williams.

Mas afinal: por que Will Smith rejeitou o papel de Django? Em uma entrevista publicada em 2016, o ator afirmou não ter gostado do arco do personagem.

“Para mim, a história é perfeita. Um cara que aprende a matar para resgatar a esposa que havia sido tomada como escrava. Quando escolho meus filmes, escolho o arco. Li as 35 primeiras páginas do roteiro, e depois o final. A ideia era perfeita. Mas o Quentin e eu não conseguimos nos entender. O meu objetivo era fazer a maior história de amor afro-americana da história do cinema americano”, explicou o ator.

Durante a entrevista, Will Smith também revelou ter problemas com o nível de violência da trama de Django Livre.

“Para fazer esse filme, teria que ser uma história de amor, não de vingança. Violência gera violência. Foi impossível me conectar ao conceito da violência como resposta. O amor deveria ser a resposta!”, comentou Smith.

Django Livre foi produzido com um orçamento de 100 milhões de dólares. Nas bilheterias, o longa de Tarantino faturou 425 milhões de dólares. O longa também conquistou a crítica especializada, com 87% de aprovação no Rotten Tomatoes.

No Brasil, o filme Django Livre – com Jamie Foxx no papel principal – está disponível no catálogo do HBO Max.

