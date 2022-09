Will Smith se arrepende de não ter dado beijo gay NESSE ator

Vencedor do Oscar por King Richard: Criando Campeãs, Will Smith também se destaca por performances em filmes como MIB: Homens de Preto e séries como Um Maluco no Pedaço. Muitos fãs não sabem, mas o ator quase protagonizou uma cena de beijo gay no início de sua carreira. Em uma entrevista posterior, Smith afirmou ter se arrependido da recusa.

Sumido de Hollywood desde sua polêmica no Oscar, Will Smith se prepara para sua volta triunfal. Vale lembrar que, na edição mais recente da premiação, o astro deu uma bofetada em Chris Rock após o comediante fazer uma piada de mau gosto sobre Jada Pinkett-Smith.

“Está tudo confuso. Entrei em contato com Chris e a mensagem que retornou é que ele não está pronto para falar. E quando ele estiver, ele vai retornar. Então, eu vou dizer a você Chris, eu peço desculpas. Meu comportamento foi inaceitável e eu estou aqui quando você estiver pronto para conversar”, afirmou o ator em um vídeo recente.

Enquanto Will Smith não retorna ao estrelato, explicamos abaixo por que o ator se arrependeu de não ter beijado um companheiro de cena em um dos primeiros projetos de sua carreira; confira.

Will Smith não quis beijar ator de Halloween nos anos 90

Nos cinemas, Will Smith começou sua carreira em 1992, com o filme A Lei de Cada Dia. No ano seguinte, o ator lançou um dos projetos mais interessantes de sua filmografia: a dramédia Seis Graus de Separação.

Em Seis Graus de Separação, Will Smith interpreta Paul, um jovem gay que tenta aplicar golpes em uma família rica.

Dirigido por Fred Schepisi, o longa trazia, originalmente, uma cena de beijo entre Paul e outro personagem masculino.

Porém, Will Smith se recusou a filmar o beijo gay. Por isso, Schepisi foi obrigado a usar um dublê no lugar do ator.

Em uma entrevista publicada logo após o lançamento do longa, Will Smith descreveu sua recusa como “imatura”.

“Foi muito imaturo da minha parte. Eu estava pensando: ‘O que os meus amigos da Philadelphia vão achar disso?’ Eu não estava emocionalmente estável para me comprometer artisticamente com esse aspecto do filme. Em um filme com um diretor, roteirista e elenco desse calibre, fui eu quem trouxe algo brega para a história”, explicou o ator.

Mas afinal: quem foi o ator que Will Smith se recusou a beijar? Trata-se de Anthony Michael Hall (que no filme, interpreta Trent Conway).

Hall é mais conhecido por performances em filmes como Edward Mãos de Tesoura, Johnny Bom de Transa e Halloween Kills: O Terror Continua, lançado em 2021.

Ian McKellen – o Gandalf de O Senhor dos Anéis – também estava no elenco de Seis Degraus de Separação. Em 2015, o ator relembrou a recusa de Will Smith em um papo com a imprensa.

“Ele era muito charmoso, e ótimo ator. Mas ele fez uma coisa boba: se recusou a beijar outro garoto, mesmo com a cena no roteiro”, comentou o ator.

No Brasil, Seis Graus de Separação está disponível apenas para aluguel, no iTunes e Prime Video.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli