X-Men: Produtor da Marvel revela os mutantes que podem bombar no MCU

Os X-Men estão chegando ao MCU, mas isso pode demorar mais do que o esperado. Os mutantes já estão sendo revelados em algumas produções, e o produtor da Marvel, Nate Moore, diz quais os mutantes que devem bombar.

Moore, também produtor de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, foi abordado sobre a velha equipe dos quadrinhos.

Em recente entrevista com o Deadline, ele comentou que a Tempestade e Bishop poderiam fazer grande sucesso no MCU (via ComicBook).

“Não há segredo de que os X-Men estão voltando para casa e, cara, se você falar sobre Tempestade e Bishop, esses são dois dos grandes personagens dessa franquia que eu certamente poderia apresentar ideias o dia todo”, disse Moore.

O produtor ainda comentou que a Marvel Studios está nos primeiros dias de idealizar seu reboot dos X-Men para o cinema.

A Marvel já está preparando o terreno para os X-Men

Por mais que a equipe ainda não tenha tido sua chegada oficial ao universo principal do MCU, os conceitos e personagens em torno dos X-Men estão aparecendo aos poucos na franquia.

Como o próprio Feige apontou, tanto o Deadpool de Ryan Reynolds quanto o Wolverine de Hugh Jackman irão aparecer em Deadpool 3, que será dentro do MCU.

Outro aceno à franquia dos mutantes foi a presença do veterano dos filmes da Fox, Patrick Stewart, como Professor Xavier em uma cena de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Além disso, Ms. Marvel foi a primeira produção do MCU a introduzir o conceito de mutantes, que será ainda ficou mais solidificado com a chegada de Namor em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

Não há maiores novidades sobre o novo filme dos X-Men.

