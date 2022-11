7 romances imperdíveis da Netflix para ver após Depois do Universo

Depois do Universo tem conquistado fãs ao redor de todo o mundo. O romance brasileiro ascendeu ao Top 10 dos filmes mais assistidos da Netflix em todo o mundo. Agora trazemos algumas sugestões de filmes românticos para quem está procurando algo para ver.

Naturalmente, a sugestão mais óbvia seria A Culpa é das Estrelas, filme que traz muitas similaridades à produção brasileira, mas ele não está disponível na Netflix e esta lista está restrita ao que pode ser encontrado no catálogo da gigante do streaming.

Assim sendo, separamos sete filmes românticos (com final feliz, ou não) para quem gostou de Depois do Universo, que estão atualmente disponíveis na Netflix. Confira.

Namorados para Sempre

“Cindy e Dean se arrastam pelo dia a dia de um casamento sem perspectivas e relembram os dias dourados quando a vida era cheia de possibilidades e romance”, diz a sinopse de Namorados para Sempre.

Não se engane pelo título, esse não é um filme mamão com açúcar que vai te deixar feliz do começo ao fim. Muito pelo contrário, ele vai te destruir. Mas é imperdível e estrelado por Ryan Gosling e Michelle Williams.

Garota do Século 20

“O ano é 1999 e uma adolescente começa a monitorar o garoto pelo qual a melhor amiga está apaixonada. Tudo vai bem até que um outro amor começa a dar as caras”, diz a sinopse de Garota do Século 20.

O filme sul-coreano também é novidade na Netflix e tem dado o que falar. Vai trazer algumas boas risadas e lágrimas. Perfeito para quem gosta de algo mais nostálgico.

Para Todos os Garotos que Já Amei

“Lara Jean adora escrever cartas de amor secretas para seus paqueras. Só não contava que um dia elas seriam misteriosamente enviadas!”, diz a sinopse de Para Todos os Garotos que Já Amei.

O início da trilogia da Netflix merece a fama que tem e conta com tudo que uma boa comédia romântica tem: encontros, desencontros, intrigas, desilusões e muito mais. Você vai se apaixonar pela história de Lara Jean.

A Barraca do Beijo

“O primeiro beijo de Elle vira um romance proibido com o cara mais gato da escola, mas acaba colocando em risco a relação com seu melhor amigo”, diz a sinopse de A Barraca do Beijo.

Não há como esquecer do primeiro beijo e também não há como esquecer do primeiro beijo de Elle, vivida por Joey King. Outro início de trilogia da Netflix que precisa ser visto pelos apaixonados de plantão.

Encontros e Desencontros

“Duas almas perdidas visitam Tóquio –a esposa desprezada de um fotógrafo e um astro de cinema fracassado – e encontram consolação na companhia uma do outra”, diz a sinopse de Encontros e Desencontros.

Bill Murray e Scarlett Johansson entregam o drama romântico perfeito nesse segundo longa-metragem de Sofia Coppola. Não espere só felicidade, mas pode ter certeza que você precisa ver esse filme.

Educação

“A vida da adolescente Jenny na Londres dos anos 1960 é um grande tédio, até que ela se envolve com um homem mais velho sedutor e perigoso”, diz a sinopse de Educação.

Esse é um daqueles filmes inesquecíveis, que exploram a temática do amor proibido entre pessoas com grande diferença etária. Mas o filme deixa bem claro por que essa diferença é muito problemática. Trata-se de uma obra sobre amadurecimento como poucas por aí.

O Segredo de Brokeback Mountain

“Neste drama vencedor do Oscar, dois pastores de ovelhas se envolvem em um caso tórrido, mas sofrem ao esconder o relacionamento de suas mulheres”, diz a sinopse de O Segredo de Brokeback Mountain.

O saudoso Heath Ledger e Jake Gyllenhaal protagonizam um romance atemporal, merecedor da indicação ao Oscar de Melhor Filme.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.