As séries mais assistidas da Netflix em 2022

O ano de 2022 está chegando ao fim e já podemos ver quais foram as séries mais assistidas da Netflix neste ano.

Em geral, a lista não fugiu do comum quando se trata do Brasil, com produções infantis dominando o top 10, como Carrossel e Chiquititas.

Mas há algumas novidades de 2022 na lista deste ano, produções que ganharam bastante visibilidade nos últimos meses.

Assim sendo, confira, abaixo, quais foram as 10 séries mais assistidas da Netflix no Brasil em 2022, conforme o FlixPatrol, em ordem crescente de audiência.

10 – Carrossel

A novela infantil brasileira continua dominando o streaming.

Na trama, Helena (Rosanne Mulholland) começa a trabalhar como professora na Escola Mundial e é escolhida para cuidar dos pequenos alunos do terceiro ano, que são considerados “pestinhas”. Dentre eles estão Cirilo (Jean Paulo Campos), Maria Joaquina (Larissa Manoela), Valéria (Maísa Silva), Jaime (Nicholas Torres) e Paulo (Lucas Santos).

4ª temporada de Manifest está disponível na Netflix.

9 – Manifest

Após ser cancelada pela emissora americana NBC, Manifest encontrou um novo lar na Netflix. Atualmente, a série se prepara para o lançamento da Parte 2 de sua temporada final, ainda sem data de estreia.

“Em meio a perdas e adversidades, a família Stone e os passageiros do voo 828 tentam entender seus chamados e o contínuo aparecimento de sinais sinistros”, afirma a sinopse oficial da 4ª temporada de Manifest.

Evan Peters como Jeffrey Dahmer em Dahmer: Um Canibal Americano.

8 – Dahmer: Um Canibal Americano

Dahmer: Um Canibal Americano fez bastante sucesso na Netflix, motivando a gigante do streaming a renovar o seriado para mais um ano.

“Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo?”, afirma a sinopse oficial de Dahmer: Um Canibal Americano na Netflix.

7 – As Aventuras de Poliana

A trama acompanha Poliana (Sophia Valverde), uma menina extrovertida e otimista de 11 anos que viajou pelo Brasil com os pais, Lorenzo (Lázaro Menezes) e Alice (Kiara Sasso), na trupe de teatro Vagalume, mas após a morte dos pais, acaba tendo que morar em São Paulo com a tia Luísa (Thaís Melchior),

uma mulher fria e severa.

Millie Bobby Brown como Eleven em Stranger Things.

6 – Stranger Things

Uma das séries mais populares da plataforma manteve-se no top 10 de 2022 no Brasil.

Na 4ª temporada de Stranger Things, já disponível na Netflix, Eleven se muda com a Família Byers para a Califórnia. Em um novo cenário, a personagem tenta lidar com a perda de seus poderes, eliminados durante a batalha final contra o Devorador de Mentes.

Park Eun-bin como a protagonista de Uma Advogada Extraordinária.

5 – Uma Advogada Extraordinária

Uma Advogada Extraordinária é, sem sombra de dúvidas, um dos k-dramas mais populares da Netflix. Grande parte desse sucesso se deve ao carisma de Park Eun-bin, a intérprete da protagonista Woo Young-woo. Dada a naturalidade da atriz, o público quer saber: ela faz parte do espectro autista na vida real?

“Recém-contratada por um grande escritório de advocacia, uma jovem brilhante no espectro autista enfrenta desafios dentro e fora do tribunal”, afirma a sinopse oficial de Uma Advogada Extraordinária na Netflix.

4 – Cúmplices de um Resgate

A trama de Cúmplices de um Resgate gira em torno de Manuela (Larissa Manoela) e Isabela (Larissa Manoela), duas irmãs gêmeas separadas ao nascer.

Elas cresceram sem saber da existência uma da outra, e se reencontram na pré-adolescência. Tudo se complica quando Regina (Maria Pinna), mãe adotiva de Isabela, decide separar as duas de Rebeca (Juliana Baroni), verdadeira mãe das duas meninas.

3 – Café com Aroma de Mulher

Café com Aroma de Mulher faz um tributo à Colômbia, sua região rural e suas tradições. Uma nova geração traz novos ares para esta história que comprova a fama mundial do café colombiano.

Uma série com locações espetaculares nos campos de café, em Bogotá, em Cachipay e em Nova York.

2 – Carinha de Anjo

A série acompanha a vida de uma doce e alegre menina de cinco anos chamada Dulce Maria, que vive em um internato católico rural com outras meninas e freiras amigáveis, depois que sua mãe morre tragicamente em um acidente.

Um dia, seu pai viúvo volta para levá-la de volta, mas a potencial relação amorosa pai/filha é ameaçada pela presença de uma madrasta desagradável.

1 – Chiquititas

Chiquititas é quem permanece em número um na Netflix Brasil, após já ter alcançado grande sucesso em anos anteriores na plataforma.

A série acompanha a vida de um grupo de órfãos que vivem em uma mansão conhecida como Raio de Luz, é tocada e mudada por uma jovem dedicada e de bom coração.

