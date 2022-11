Astro exige final feliz para Manifest na Netflix

Após ser cancelada pela emissora americana NBC, Manifest encontrou um novo lar na Netflix. Atualmente, a série se prepara para o lançamento da Parte 2 de sua temporada final, ainda sem data de estreia. Em uma entrevista recente, um dos astros da série revelou suas expectativas e exigiu um final feliz para seu personagem.

“Em meio a perdas e adversidades, a família Stone e os passageiros do voo 828 tentam entender seus chamados e o contínuo aparecimento de sinais sinistros”, afirma a sinopse oficial da 4ª temporada de Manifest.

Continua depois da publicidade

Criada por Jeff Rake, Manifest conta com Melissa Roxburgh (Star Trek Beyond), Josh Dallas (Once Upon a Time), Athena Karkanis (House of Cards), J.J. Ramirez (Arrow) e outros astros no elenco principal.

Revelamos abaixo por que um dos astros mais queridos de Manifest pediu um final feliz para seu personagem; confira.

J.R. Ramirez quer final feliz em Manifest

Jared, interpretado por J.R. Ramirez, é um dos personagens mais interessantes de Manifest. Ele é instrumental para a solução do mistério do voo 828.

O personagem também viveu uma verdadeira montanha-russa emocional desde sua introdução na 1ª temporada.

No início da série, Manifest deixa claro que Jared quase se casou com Michaela. No entanto, após o desaparecimento do voo 828, o personagem começa um relacionamento com Lourdes, uma das melhores amigas da ex-namorada.

Além disso, durante a 3ª temporada, Jared começa um relacionamento “secreto” com Drea – outra amiga de Michaela.

Em uma entrevista recente, J.R. Ramirez, o intérprete de Jared, discutiu as expectativas do personagem na reta final de Manifest.

“Acho que o Jared precisa ficar um tempo sozinho, já que não consegue permanecer mais de duas semanas em um relacionamento. Mas ele é um cara legal. Não sei o que há de errado com ele”, comentou Ramirez.

Na entrevista, o ator também exigiu um final feliz para Jared. Segundo Ramirez, o personagem merece um desfecho satisfatório em Manifest.

“Eu só espero… só espero que ele ganhe um final feliz. Um final feliz na conclusão de tudo. Ele merece ser feliz, caramba! Levei um tempo para conseguir dizer isso, já que não sabia para onde ele iria após a 3ª temporada. As pessoas me perguntam: ‘Será que ele merece um final feliz?’. Agora, ele realmente merece! Vocês sabem, ele é um cara do bem, que sempre coloca os sentimentos dos outros em primeiro lugar. E por isso, merece ser feliz. Espero que ele consiga!”, afirmou o ator.

Manifest está disponível na Netflix. Ao que tudo indica, a reta final da 4ª temporada estreará em meados de 2023.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.