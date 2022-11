CCXP 2022: Marvel e os maiores destaques de quinta-feira (1)

A CCXP 2022 começa na quinta-feira (01) e promete trazer muitas novidades acerca da cultura pop, além de contar com estandes, sessões de autógrafos com artistas e mais. O primeiro dia do evento é marcado pelos painéis da Disney, incluindo da Marvel.

O evento traz Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, ao Brasil, com novidades sobre os filmes do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), especialmente sobre Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

Além disso, há painéis sobre Cidade de Deus, Jim Starlin, criador de Thanos, Star Wars e mais.

Confira os destaques da CCXP22 do Palco Thunder, na quinta-feira (01), com as descrições oficiais dos painéis, abaixo.

20 anos de Cidade de Deus e uma homenagem a Fernando Meirelles (12:30h – 14h)

Vamos fazer uma justa homenagem à Cidade de Deus e Fernando Meirelles. O filme completa 20 anos e se tornou um marco do cinema brasileiro no mundo todo e seu diretor, indicado ao Oscar, vai receber o prêmio de homenageado do ano e falar sobre o futuro.

Jim Starlin e a pergunta que não quer calar: Onde errei com meu filho Thanos? (14:30h)

Jim Starlin, criador do universo espacial Marvel, sobe ao palco principal da CCXP22 para falar de sua longa e bem-sucedida carreira, e também de seu filho mimado, Thanos, aquele que quer tudo resolvido num estalar de dedos.

Alexander Ludwig faz uma invasão Vikings na CCXP22 (15:30h)

O astro Alexander Ludwig, das séries Vikings e Heels, vem pela primeira vez ao Brasil no retorno presencial da CCXP, num painel todo trabalhado na estética viking. Será Valhala na Terra!

Elementos da Pixar (16:30h – 17h)

A produtora Denise Ream marca presença no palco, representando o estúdio. Denise é um dos principais nomes por trás de Elementos, que será lançado em junho de 2023.

Dirigido por Peter Sohn, o filme animado embarca na aventura de uma dupla improvável, Ember e Wade, em uma cidade onde os moradores do fogo, água, terra e ar vivem juntos. A faiscante jovem e o garoto tranquilo estão prestes a descobrir algo elementar: o quanto eles realmente têm em comum.

Lucasfilm (17h – 17:55h)

Em seguida, acontece um painel especial com Jon Favreau e Dave Filoni de forma remota e ao vivo para promover a aguardada terceira temporada de The Mandalorian, série original do Disney+, que estreia no começo de 2023 exclusivamente na plataforma.

Dando sequência ao painel da Lucasfilm, a programação conta com a produção de ação do estúdio fora da franquia Star Wars: Indiana Jones 5, o quinto filme da icônica franquia com Harrison Ford retornando como o heroico arqueólogo. O longa está previsto para estrear em junho de 2023.

Avatar: O Caminho da Água (17:55h – 18:25h)

Já Zoe Saldaña e Jon Landau sobem ao palco para promover o próximo filme da 20th Century Studios: Avatar: O Caminho da Água, que estreia em 15 de dezembro de 2022 nos cinemas nacionais.

A atriz, que interpreta novamente a princesa Na’vi a Neytiri, e o produtor do filme vêm ao Brasil para comentar sobre a sequência da icônica franquia de James Cameron.

No novo longa, a experiência cinematográfica alcança novas alturas com Cameron transportando o público de volta ao magnífico mundo de Pandora em uma espetacular e emocionante aventura repleta de ação.

Avatar: O Caminho da Água conta a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), o perigo que os persegue, os esforços que fazem para permanecerem seguros, as batalhas que lutam pela sobrevivência e as tragédias que suportam.

Marvel Studios (18:25h – 19:10h)

O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, sobre ao palco para apresentar as novidades do estúdio, com destaque para o próximo lançamento Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, que chega aos cinemas nacionais em 16 de fevereiro de 2023.

Para falar mais sobre o filme, serão recebidos Paul Rudd (Homem-Formiga), Evangeline Lilly (Vespa), Jhonatan Majors (Kang, o Conquistador), e o diretor Peyton Reed.

