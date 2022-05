Detalhes no trailer de derivada de Game of Thrones que confundiram fãs

House of the Dragon (A Casa do Dragão), nova série derivada de Game of Thrones, estreia em breve no catálogo da HBO Max.

Para promover seu lançamento, a produção teve um trailer inédito divulgado recentemente, mas as novas informações levantadas pelo vídeo deixaram alguns fãs confusos com os eventos que serão explorados na série.

Primeiramente, vale lembrar que a série se trata de uma prequel de Game of Thrones, ambientada na época em que Westeros ainda era governada pela casa Targaryen, o que promete muitos dragões e batalhas.

Com isso em mente, confira algumas informações importantes sobre A Casa do Dragão logo após o trailer!

A história não se lembra do sangue, se lembra dos nomes

21 de agosto. #HouseoftheDragon #ACasaDoDragão pic.twitter.com/xKG47ZvV62 — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) May 5, 2022

Os Velaryons

A série A Casa do Dragão acompanhará duas famílias que dominam Westeros neste período da história, os Targaryens e os Velaryons. Em Game of Thrones, o segundo grupo está extinto, mas nesta prequel ainda viviam seus dias de glória e terão um papel essencial na guerra civil Targaryen.

Com aparência marcada por seus cabelos descoloridos, são descritos como “aminimigos” dos Targaryen. Sabendo a história de Game of Thrones, já é fácil prever o destino dos Velaryons na nova série da HBO Max.

Rickard Stark?

A Casa Stark também está marcando presença neste novo filme! No trailer, vemos um personagem chamado Rickard Stark, que é o mesmo nome do pai de Eddard Stark (Sean Bean) em Game of Thrones. No entanto, o site Looper revela que é um personagem diferente.

Seguindo a cronologia das séries, este Rickard Stark do auge da dinastia Targaryen em Westeros está algumas gerações atrás do que aparece em Game of Thrones. A coincidência se explica pela tradição de nomear recém-nascidos com os nomes daqueles que já nos deixaram.

Os dois Viserys da franquia

Novamente, a tradição se faz presente quando vemos o Rei Viserys I Targaryen se sentando no Trono de Ferro da nova série da HBO Max. OS fãs de Game of Thrones certamente se lembrarão que este nome, Viserys, também era o do irmão mais velho de Daenarys.

Em A Casa do Dragão, acompanharemos Viserys I ascendendo ao trono após Jaehaerys Targaryen. Ele é descrito como um rei gentil, mas isso não significa que ele será um bom rei, ainda mais sabendo que ele terá de lidar com a ambição de seu irmão, Daemon (Matt Smith).

A Pedra do Dragão

A Pedra do Dragão é um castelo que serviu como sede ancestral da Casa Targaryen , e aparece com destaque no novo trailer da série, que mostra ainda uma sala de guerra que pode servir de cenário para arquitetar as próximas guerras de Westeros.

Vale lembrar, ainda, que a a ilha de Pedra do Dragão é adjacente à ilha de Driftmark, sede da Casa Velaryon, e se a nova série derivada de Game of Thrones tem planos de mostrar o conflito entre as duas casas, provavelmente já sabemos onde tudo será ambientado.

A Casa do Dragão estreia dia 21 de agosto na HBO Max.