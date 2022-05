Mistérios que a temporada final de Ozark não respondeu

Atenção! Contém spoilers da temporada final de Ozark, da Netflix.

Segundo a sinopse oficial, Ozark é um “drama empolgante ambientado nos dias de hoje, e retrata a transição de vida da família Byrde: de uma rotina bem pacata em Chicago a uma perigosa empreitada criminosa na região de Ozarks, Missouri”.

No ar desde 2017, a produção de drama vencedora do Emmy foi um sucesso de audiência e crítica, mas chegou ao fim na Netflix recentemente.

Apesar de todos os pontos positivos ao seu favor, a série Ozark deixou algumas perguntas sem respostas em sua temporada final, e o site Looper levantou algumas delas.

Confira logo abaixo:

Com quem ficam os bens de Ruth?

Ruth deixou vários bens, como o cassino, a fazenda Snell e o Lazy-O Motel, e a série não mostra o que acontece com eles. Uma probabilidade levanta pelo Looper é que Three Langmore tenha direitos sobre as posses de Ruth, ou até mesmo que ela tenha deixado tudo para Raquel, mas isso é apenas uma especulação.

O que acontece com a Raquel?

Quem não teve um desfecho bem fechado na série foi a Raquel. Ruth a convenceu a voltar para Missouri Ozarks, mas e agora que Ruth não está mais viva? Ela vai fugir desse capítulo de sua vida para recomeçar ou vai ficar e assumir o cassino? Talvez nunca saberemos.

E com Three Langmore?

Three é o último Langmore restante. Isso surpreendeu o público, já que os demais eram consideravelmente mais relevantes para a história, dado seu distanciamento quanto aos assuntos do cartel. No entanto, ele pode ter sido subestimado no roteiro de Ozark.

Com Ruth fora do caminho, ele tem recursos suficientes para começar do zero, mas nunca saberemos o que acontecerá com Three de agora em diante.

Os Byrdes voltam para Chicago?

Os Byrdes estavam certos: eles são à prova de balas! Ao contrário do que muitos espectadores esperavam, eles conseguiram sobreviver em meio às turbulências e estão mais livres do que nunca.

Mas será que eles finalmente voltarão para Chicago, agora que seus objetivos foram cumpridos, ou permanecerão para administrar o cassino após a morte de Ruth? Mais uma pergunta sem respostas.

Aliás, eles continuarão limpos?

Sabemos que o FBI não está na cola dos Byrdes, mas pode não ser por muito tempo, caso eles decidam dar continuidade aos negócios. O futuro deles é tão incerto que poderia render uma produção derivada de Ozark, mas parece que não há nada nos planos da Netflix por enquanto.

Jonah mata Mel?

As cenas finais de Ozark mostram Jonah apontando uma espingarda para Mel. Em seguida, um som de tiro sendo disparado pode ser ouvido, mas a tela fica preta e não mostra o que de fato aconteceu. O tiro acertou ou não Mel? E, se acertou, foi fatal ou apenas causou ferimentos reversíveis?

O final de Ozark deixou este momento ambíguo em aberto, e os fãs podem discordar em suas teorias, mas não saberemos a verdade tão cedo.

Ozark segue disponível no catálogo da Netflix.