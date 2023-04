Os lançamentos da Netflix em maio de 2023

A Netflix divulgou a lista de lançamentos do mês de maio de 2023 e há muitas novidades chegando à plataforma de streaming.

Entre os destaques, estão a primeira temporada de Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton, derivada da popular série da Netflix.

Também chegam à plataforma a trilogia Shrek, FUBAR, série estrelada por Arnold Schwarzenegger, que já teve trailers divulgados, e muito mais.

Confira os lançamentos de maio de 2023 da Netflix:

Séries

O Famoso Alfaiate (2/5/2023)

Um alfaiate renomado começa a fazer o vestido de casamento da noiva do melhor amigo, mas os três guardam segredos que podem ter consequências inesperadas.

Vilarejo do Amor (2/5/2023)

Em busca de um novo amor, solteiros e solteiras com 35 anos ou mais se mudam para uma casa de campo. Será que vão encontrar sua alma gêmea ou vão embora sozinhos?

Casamento à Moda Judaica (3/5/2023)

Com foco no casamento, judeus e judias procuram Aleeza Ben Shalom na busca do par ideal nos EUA ou em Israel.

Rainha Charlotte é a primeira derivada de Bridgerton

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton (4/5/2023)

Nesta minissérie que antecede Bridgerton, o casamento da rainha Charlotte com o rei George é muito mais que uma história de amor: é uma transformação na alta sociedade.

Santuário do Sumô (4/5/2023)

Um jovem rebelde começa a lutar sumô e conquista o público com sua atitude ousada. Mas esse esporte cheio de tradições não aceita inovações.

Protagonistas de Outlander

Outlander (5/5/2023)

Novos moradores misteriosos e tensões políticas cada vez mais intensas abalam a vida em Fraser’s Ridge, e Claire e Jamie lutam para proteger seus entes queridos.

Dance Brothers (10/5/2023)

Dois irmãos que buscam o sucesso como dançarinos abrem uma boate. Mas o amor pela arte logo entra em conflito com os negócios, abalando a relação dos dois.

Queer Eye (12/5/2023)

Acompanhe Os Cinco Fabulosos em uma nova temporada cheia de inspirações e transformações, desta vez na cidade de Nova Orleans.

Mulligan (12/5/2023)

Nesta comédia de humor ácido, a Terra é praticamente destruída por alienígenas. E agora? Será que os sobreviventes vão conseguir reconstruir o que sobrou?

Black Knight (12/5/2023)

Em um 2071 distópico, com o mundo arrasado pela poluição, a sobrevivência da humanidade depende de um extraordinário grupo de entregadores.

Com Carinho, Kitty é spin-off de Para Todos os Garotos que Já Amei

Com Carinho, Kitty (18/5/2023)

Kitty é uma jovem casamenteira que vai acabar topando com o namorado de longa distância num lugar especial: a escola de Seul que sua falecida mãe frequentou.

Silêncio (19/5/2023)

Sergio matou os pais há seis anos e, desde então, nunca mais falou uma palavra. Para descobrir o que aconteceu, uma psiquiatra decide fazer uma investigação intensa.

Sunset – Milha de Ouro (19/5/2023)

As apostas e os saltos estão mais altos do que nunca. E enquanto alguns corretores fazem grandes mudanças, duas novas integrantes chegam para causar.

Young, Famous & African (19/5/2023)

As celebridades estão de volta para mais uma temporada de risadas, brigas e muito drama em Joanesburgo.

Dra. Cha (20/5/2023)

Vinte anos depois de abandonar a carreira na saúde, uma dona de casa luta para encontrar seu lugar no ambiente cheio de surpresas da residência médica.

The Good Bad Mother (20/5/2023)

Um acidente trágico deixa um ambicioso promotor com a mente de uma criança. Agora, ele e a mãe precisam viver uma jornada rumo à reaproximação.

O Ultimato: Queer Love (24/5/2023 – 31/5/2023 )

Dizer “sim” ou terminar? Cinco casais são pressionados a decidir se casam ou acabam a relação nesta versão queer de “O Ultimato: Ou Casa ou Vaza”.

FUBAR (25/5/2023)

Um agente da CIA prestes a se aposentar descobre um segredo de família e precisa desempenhar uma última (e inesperada) missão.

Mar Branco (26/5/2023)

Quando um barco carregado com cocaína afunda nos Açores, Eduardo enxerga uma oportunidade arriscada de ganhar dinheiro e realizar sonhos impossíveis.

I Think You Should Leave with Tim Robinson (30/5/2023)

A série de comédia absurda vencedora do Emmy® está de volta para a temporada 3. Os criadores Tim Robinson e Zach Kanin continuam fazendo piada com as situações mais bizarras e rotineiras da vida.

Sirena: Sobrevivência na Ilha (Em breve)

Um grupo de 24 mulheres formam equipes por profissão (policiais, bombeiras, soldadas, atletas e dublês) e competem pela sobrevivência em uma ilha remota.

Filmes

Anthony Hopkins é o protagonista de Meu Pai.

Meu Pai (1/5/2023)

Com a idade avançada, um homem recusa a ajuda da filha e começa a duvidar de seus amigos e familiares, de sua própria mente e até mesmo da realidade.

A Mãe (12/5/2023)

Uma assassina treinada sai do esconderijo onde vive para proteger a filha, que nunca conheceu, de criminosos em busca de vingança.

Dois Pais para Lulú (19/5/2023)

Correndo contra o tempo, um pai embarca em uma aventura pelos Andes para conseguir a guarda da filha que ele não conhece.

A Mãe do Ano (24/5/2023)

Quando o filho que ela nunca conheceu é sequestrado, a ex-agente especial Nina volta à ativa para salvá-lo, custe o que custar.

Sangue e Ouro (26/5/2023)

Nos últimos dias da Segunda Guerra, um desertor alemão e uma jovem mulher se envolvem em uma batalha sangrenta com um grupo de nazistas em busca de ouro escondido.

Tin & Tina (26/5/2023)

Depois de sofrer um aborto traumático, um casal adota dois gêmeos em um convento. Mas a obsessão das crianças pela religião começa a incomodar a família.

Mixed by Erry (31/5/2023)

Nos anos 1980, em Nápoles, um DJ e seus dois irmãos começam a contrabandear fitas piratas e se tornam grandes produtores de discos, procurados pela polícia.

Atividade Paranormal: Ente Próximo (19/5/2023)

Em busca de informações sobre a mãe desaparecida, uma mulher viaja até uma comunidade isolada, dominada por uma presença sinistra.

Documentários e especiais

Busca Imediata: Pessoas Desaparecidas (10/5/2023)

Acompanhe o trabalho da polícia da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, em busca de pessoas que desapareceram em circunstâncias estranhas.

Rainha Cleópatra (10/5/2023)

Cleópatra luta para proteger o trono, a família e o legado. Esta série documental conta com reconstituições e entrevistas com especialistas.

Anna Nicole Smith: Vocês Não Me Conhecem (16/5/2023)

Este documentário reconta a fama astronômica como modelo e a trágica morte de Anna Nicole Smith, trazendo relatos de pessoas próximas da estrela.

Conor McGregor: Além do Octógono (17/5/2023)

Com seus golpes potentes e provocações de tirar a paciência, Conor McGregor virou a maior aposta do UFC. Esta série documental acompanha a carreira do lutador.

Vítima x Suspeita (23/5/2023)

Uma jornalista decide investigar o caso de uma mulher acusada de fazer uma denúncia falsa de estupro, mas acaba descobrindo um padrão perturbador nos procedimentos das autoridades.

Crianças e família

Os Smurfs (1/5/2023)

Os Smurfs aprendem a voar, mexem com magia e viajam para universos alternativos, enquanto enfrentam o malvado bruxo Gargamel e seus planos malignos.

As Tartarugas Ninja: O Retorno (1/5/2023)

Nesta animação, o Mestre Splinter reúne as quatro Tartarugas Ninjas para derrotar monstros que estão à solta em Nova York.

Kung Fu Panda 3 (1/5/2023)

Em uma visita a uma vila secreta com o pai, Po forma um exército de pandas para combater um espírito maligno que ameaça a China.

Família Larva (4/5/2023)

A família Larva está crescendo! A chegada de uma lagarta bebê muda as vidas de Vermelho e Amarelo, e traz surpresas muito nojentas.

Beyblade Burst QuadDrive (5/15/2023)

Um garoto ousado faz uma transmissão desafiando todos os Beybladers a enfrentá-lo.

Guardiões da Floresta (8/5/2023)

Eddy, Summer e Kodi estão de volta à ação no Parque Florestal Xus, aprendendo sobre a natureza em aventuras divertidas com amigos e novos visitantes.

Barbie: The Pearl Princess (16/5/2023)

Barbie é Lumina, uma sereia com poderes mágicos. Ela consegue fazer as pérolas dançarem e brilharem, mas seu maior sonho é se tornar uma princesa!

Shrek (18/5/2023)

Para resgatar uma princesa das garras de um dragão que cospe fogo, o ogro Shrek se une a um companheiro improvável: um burro brincalhão.

Shrek 2 (18/5/2023)

O simpático ogro e seu amor voltam para a terra natal dela para dizer aos seus pais que se casaram, mas o Príncipe Encantado não fica nada feliz.

Shrek Terceiro (18/5/2023)

A vida no pântano está melhor que nunca para Shrek e Fiona, até que o rei fica doente e Shrek deve encontrar um herdeiro ao trono.

Kitti Katz (18/5/2023)

Três garotas se transformam em super-heroínas felinas para proteger o mundo contra uma deusa egípcia do mal. Será que vai dar tempo de ir ao treino de futebol também?

Mistérios Animais (22/5/2023)

Sam e Kit estão de volta para reunir pistas e solucionar mistérios do mundo animal, com novos casos, novas aventuras e novas criaturas.

Clifford, o Gigante Cão Vermelho (26/5/2023)

Depois que o cãozinho da família se transforma em um gigante, uma menina e o tio precisam proteger o pet de uma empresa cheia de más intenções.

Animes

Vinland Saga (1/5/2023)

Um novo milênio se inicia, e Thorfinn procura descobrir o sentido de sua existência. Enquanto isso, o novo rei da Inglaterra quer expandir seu território.

Ultraman (11/5/2023)

No emocionante final da série, a opinião pública se volta contra Ultraman, e Shinjiro descobre que seus poderes podem custar caro.

Yakitori: Soldados do Desastre (18/5/2023)

A Terra foi colonizada por uma civilização alienígena mais avançada. Para Akira, a única chance de ter um futuro melhor é se alistar como soldado Yakitori.

