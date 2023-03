Os lançamentos de abril de 2023 no Prime Video

O Amazon Prime Video divulgou os seus lançamentos de abril de 2023 e há muita coisa boa chegando à plataforma de streaming.

Os grandes destaques são a quinta temporada de Maravilhosa Sra. Maisel, e a primeira de Gêmeas: Mórbida Semelhança, que adapta o clássico homônimo de David Cronenberg.

Também chega à plataforma Citadel, série dos diretores de Vingadores: Ultimato.

Confira abaixo os lançamentos do Prime Video em abril de 2023:

5 de abril

Tensão nas Alturas (The Ledge, 2022)

Uma alpinista presa no lado de uma montanha luta contra quatro assassinos a seis metros acima dela.

Sonho Mortal – Temporada 1 (Dead Asleep S1, 2021)

Imagens exclusivas do caso de Randy Herman Jr, um homem condenado por um homicídio que diz ter cometido enquanto sonâmbulo em 2017.

Coração de Fogo (Fireheart, 2022)

Desesperada para ajudar seu pai em uma missão heroica e salvar sua cidade, a Geórgia se disfarça de um garoto chamado “Joe” e se junta a um pequeno grupo de bombeiros tentando deter um incendiário.

7 de abril

O Internato: Las Cumbres – Temporada 3 (El Internado: Las Cumbres S3, 2023)

Uma escola para crianças perturbadas, localizada ao lado de um antigo mosteiro, em um local inacessível e isolado nas montanhas.

Fé nas Alturas (On A Wing And A Prayer, 2023)

Depois que seu piloto morre inesperadamente no meio do voo, Doug White (Dennis Quaid) tem que pousar um avião com segurança e salvar toda a sua família do perigo intransponível.

Ilha da Sedução – Temporadas 1 a 4 (Temptation Island (Us Version) S1-S4, 2019)

Os casais viajam para um paraíso tropical onde são obrigados a decidir se estão prontos para se comprometerem um com o outro para o resto de suas vidas.

Gangs Of Lagos (Gangs Of Lagos, 2023)

Um grupo de amigos que cada um tem que navegar em seu próprio destino, crescendo nas ruas movimentadas e bairro de Isale Eko, Lagos.

12 de abril

No Limite do Mundo (Edge Of The World, 2021)

Biografia sobre Sir James Brooke, o aventureiro britânico que se tornou rei de Sarawak na década de 1840 e embarcou em uma cruzada ao longo da vida para acabar com a pirataria.

Waiting For Rain (Waiting For Rain, 2018)

Não há limite para encontrar o seu próprio caminho.

14 de abril

A Maravilhosa Sra. Maisel – Temporada 5 (The Marvelous Mrs. Maisel S5, 2023)

Na quinta e última temporada, Midge se encontra mais perto do que nunca do sucesso com que sempre sonhou, apenas para descobrir que mais perto do que nunca ainda é bem longe.

Caravana Das Drags – Temporada 1 (Queens on the Run, 2023)

Dez artistas drag brasileiras competem pelo título de Drag Suprema enquanto viajam pelo país em um ônibus extravagantemente decorado.

Fortaleza: O Olhar Do Sniper (Fortress: Sniper’s Eye, 2022)

A história gira em torno de um resort ultrassecreto para oficiais aposentados da inteligência dos EUA.

19 de abril

Um Lugar Secreto (John and The Hole, 2021)

Um thriller psicológico que retrata a realidade perturbadora de um menino que mantém sua família em cativeiro em um buraco no chão.

Covil de Ladrões (Den Of Thieves, 2018)

Uma saga criminal realista que segue a vida de uma unidade de elite do Departamento de Polícia de Los Angeles e a equipe de maior sucesso em assaltos a bancos enquanto os bandidos planejam um golpe aparentemente impossível para o Federal Reserve.

21 de abril

Rachel Weisz em Gêmeas: Mórbida Semelhança

Gêmeas – Mórbida Semelhança – Temporada 1 (Dead Ringers S1, 2022)

Revolucionárias, esperançosas, radicais, porém seguras, é assim que as gêmeas Mantle, interpretadas por Rachel Weisz, se definem em Gêmeas: Mórbida Semelhança, nova série do Prime Video. Juntas, as cientistas mudam o jeito de dar à luz, ajudando as mulheres de um modo no mínimo bizarro e eticamente questionável. Inspirada no filme homônimo de 1988.

Escape Room 2: Tensão Máxima (Escape Room: Tournament Of Champions, 2021)

Seis pessoas sem saber se encontram fechadas em outra série de salas de fuga, descobrindo o que têm em comum para sobreviver. Unindo forças com dois dos sobreviventes originais, eles logo descobrem que já haviam jogado o jogo antes.

24 de abril

Joe Bell – Você Nunca Andará Sozinho (Joe Bell, 2020)

A verdadeira história de um pai de classe trabalhadora de uma pequena cidade que embarca em uma caminhada solo através dos Estados Unidos para fazer uma cruzada contra o bullying depois que seu filho é atormentado no colegial por ser gay.

26 de abril

Nas Profundezas (Into The Deep, 2022)

Uma jovem desesperada por uma fuga conhece um estranho misterioso e atraente que promete uma viagem romântica. Mas o que encontra é engano, desconfiança e violência.

My House (My House, 2023)

Carla vive trancada dentro de sua casa com seu pai gentil, mas tirânico. Quando seu isolamento é interrompido por um misterioso estranho, Carla questiona as razões para a retirada de sua família do mundo exterior e descobre segredos sombrios que redefinem sua existência.

28 de abril

Citadel

Citadel – Temporada 1 (Citadel S1, 2023)

Oito anos atrás, Citadel caiu. A agência de espionagem global independente – encarregada de garantir a segurança de todas as pessoas – foi destruída por agentes da Manticore, um poderoso sindicato que manipula o mundo das sombras.

Com a queda de Citadel, os agentes de elite Mason Kane (Madden) e Nadia Sinh (Chopra Jonas) tiveram suas memórias apagadas enquanto escapavam com vida por pouco. Eles permaneceram escondidos desde então, construindo novas vidas sob novas identidades, sem saber de seu passado. Até uma noite, quando Mason é localizado por seu ex-colega da Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), que precisa desesperadamente de sua ajuda para impedir que Manticore estabeleça uma nova ordem mundial.

Mason procura sua ex-parceira, Nadia, e os dois espiões embarcam em uma missão que os leva ao redor do mundo em um esforço para parar Manticore, enquanto lutam com um relacionamento construído sobre segredos, mentiras e um amor perigoso, mas eterno.

Refém Rebelde (Rogue Hostage, 2021)

Kyle Snowden, um pai solteiro e ex-fuzileiro, em uma parada de rotina para seu trabalho nos Serviços de Proteção à Criança, se vê a se mesmo e a um grupo de clientes inocentes presos dentro da loja de seu padrasto.

Uma Doce Revolução (Charming The Hearts Of Men, 2021)

Um drama romântico politicamente carregado ambientado no início dos anos 60, no qual uma mulher sofisticada retorna à sua cidade natal do sul e descobre que suas opções são limitadas, mas a discriminação é abundante.

