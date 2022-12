DC revela motivo de sempre usar cidades fictícias

A DC possui os mais variados heróis, como Superman, Batman ou Mulher-Maravilha. Todos os seus heróis principais possuem cidades fictícias onde costumam morar e combater o crime nelas. E depois de anos, a editora revelou o motivo de sempre usar cidades fictícias.

Gotham e Metropolis são as maiores cidades do Universo DC, além de serem as duas mais conhecidas dos quadrinhos da editora.

É claro que existem muitas outras, como Central City do Flash, Star City do Arqueiro Verde ou Hub City do Questão, mas acabam ficando de lado nas principais histórias.

Mesmo que haja cidades fictícias, as reais como Nova York e São Francisco também existem, bem como de outros países pelo mundo.

Porém, tem uma explicação do próprio Batman pela DC sobre o uso das cidades fictícias da famosa editora de quadrinhos, e é bem plausível (via ScreenRant).

Heróis colocam cidadãos de cidades reais em perigo

Durante a edição 703 de Superman, Clark continua sua jornada pelos Estados Unidos para tentar se reconectar com a humanidade.

Isso acaba chamando a atenção de Dick Grayson, o Asa Noturna, que agora veste o manto do Batman no lugar de Bruce Wayne.

Dick e Superman começa a discutir sobre a situação das cidades e das próprias pessoas, e o ex-Robin se preocupa com o Homem de Aço após a destruição de Nova Krypton.

Superman muda o panorama e pergunta para Dick quando foi a última vez que ele e Bruce caminharam entre as pessoas e viram o que elas estavam passando.

Por sua vez, Dick lembra ao Superman que estar fora dos limites de Gotham ou Metropolis coloca as pessoas despreparadas em risco.

Normalmente, os principais heróis não costumam ir defender cidades reais, embora tenha tido casos onde o Arqueiro Verde tenha trocado Star City por Seattle.

Apesar disso, a maior parte das atividades dos heróis da DC são nas cidades fictícias, criando algo único que apenas a editora tem.

