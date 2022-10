ESSE herói da Marvel pode derrotar Thanos sozinho

Heroes Reborn #4, uma recente história em quadrinhos, criou uma nova hierarquia de poder entre os personagens da Marvel, revelando um herói que pode derrubar sozinho o Titã Louco, Thanos.

A edição começa com uma história em torno da mais nova encarnação de Doutor Espectro, um personagem com a habilidade de projetar e manipular energia com a ajuda de seu Prisma de Poder.

Com a ajuda de uma arma que pode projetar energia, o Doutor Espectro utiliza seu poder de prisma para explodir severamente a mão de Thanos, que está usando os Anéis do Infinito, a versão desse universo para as Joias do Infinito.

Como o Doutor Espectro proclama, tudo o que ele tinha a fazer era atirar nos anéis dos dedos de Thanos e jogá-lo em Knowhere, a cabeça celestial gigante que ele havia transformado em uma prisão de segurança máxima.

Embora a sequência com Thanos seja breve e, em vez disso, mude para uma luta entre Doutor Espectro e Rocket Raccoon (sobre a qual já escrevemos, como poder ver clicando aqui), há definitivamente um significado para a ideia do herói da Marvel ser capaz de derrubar Thanos tão facilmente, especialmente quando ele está armado com todas as Joias do Infinito (ou, nesse caso, Anéis do Infinito).

Heroes Reborn #4, da Marvel, já está à venda nos Estados Unidos.

No cinema, Thanos foi vivido pelo ator Josh Brolin. O personagem encontrou seu fim em Vingadores: Ultimato, que está agora disponível no Disney+, embora se especule que ele possa ter uma aparição em Eternos, que estreia em 5 de novembro.

