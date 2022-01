Após revelação de Ellen Pompeo, fãs reagem à renovação de Grey’s Anatomy

Ellen Pompeo, a Meredith de Grey’s Anatomy, levantou a discussão se o drama médico não deveria acabar após 18 temporadas. Mesmo com a declaração, a popular série foi renovada para o 19º ano.

Em entrevista ao Insider, a protagonista de Grey’s Anatomy até disse estar convencendo as pessoas sobre o fim do seriado. Após a renovação, fãs reagiram à notícia.

Muitos concordam que o drama médico ainda é muito popular e pode continuar. Mas, a opinião surpreendente é que internautas acreditam que Grey’s Anatomy tem futuro sem Meredith.

Mesmo assim, a personagem volta para 19ª temporada. No Reddit, fãs deram o ponto de vista afirmando que “Meredith não tem mais impacto na trama principal do hospital”.

Além disso, o sobrenome da protagonista é o mesmo do hospital, o que justificaria o título Grey’s Anatomy mesmo sem Meredith.

“Ela não deve se importar em fazer US$ 20 milhões por temporada e você dificilmente consegue estrelar uma série que faz sucesso há 19 temporadas”, ainda afirmaram os internautas sobre o motivo de Ellen Pompeo ficar no drama médico, apesar da declaração.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.