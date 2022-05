2ª temporada de A Roda do Tempo é concluída; veja vídeo

Foram concluídas as gravações da segunda temporada de A Roda do Tempo, série do Amazon Prime Video.

Foi o que revelou a conta de A Roda do Tempo no Twitter, compartilhando também um vídeo do set da série.

Confira abaixo a postagem da conta de A Roda do Tempo no Twitter.

A Roda do Tempo é uma série estrelada por Rosamund Pike, uma atriz que apareceu em filmes como Garota Exemplar, Eu Me Importo e Orgulho e Preconceito.

A primeira temporada da série não teve uma recepção extremamente positiva com a crítica e o público, mas ainda assim fez grande sucesso no Amazon Prime Video.

Ainda não há uma data de lançamento para a segunda temporada de A Roda do Tempo, do Amazon Prime Video.

