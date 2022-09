A Casa do Dragão: Ator explica relação complexa entre Larys e Alicent

O ator Matthew Needham falou sobre a relação de seu personagem Larys Strong com Alicent Hightower em A Casa do Dragão.

Na série prelúdio de Game of Thrones estamos vendo uma crise da família Targaryen na sucessão do Trono de Ferro. Com o Rei Viserys doente, alianças estão se formando antecipando sua morte, entre elas vemos a complexa relação do inescrupuloso Larys Strong com a esposa do rei, Alicent Hightower.

Continua depois da publicidade

No episódio 6 vemos o personagem de Neddham mostrar suas garras ao encomendar a morte do próprio pai e de seu irmão. Fazendo não só com que ele se tornasse o chefe de sua casa, como também fez a força política de Rhanyra, ex-amiga e agora rival de Alicent, diminuir.

Mesmo tendo feito isso sem o consentimento da rainha, fica claro que agora Alicent está em dívida com Larys. Needham explicou ao TVLine que enquanto a deficiência física de seu personagem não permite que ele use a força, sua mente é afiada para fazer as coisas de outra forma.

“Eu acho que com Alicent, é meio que compartilhar quem ele é. Ele é muito bom em ver através de mentiras que nós construímos em nossa volta. Ele esteve observando. Ele esteve sentado silenciosamente, ninguém falando com ele, observando as pessoas. Toda sua via ele tem observado pessoas. Tem uma máscara que todos usamos, e eu acho que ele é muito bom em ver através disso.”

Mais sobre A Casa do Dragão

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max, com episódios novos todo domingo.

Sobre o autor Gabriel Soldeira