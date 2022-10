A Imperatriz terá 2ª temporada na Netflix?

Sucesso na Netflix, A Imperatriz conquistou o público brasileiro com a história real de Elisabeth von Wittelsbach – a Sisi da Áustria. Quem já conferiu os episódios da 1ª temporada quer saber: a produção alemã será renovada para um segundo ano? Ou seria o capítulo final a conclusão de A Imperatriz?

“Elisabeth se apaixonou pelo Imperador Francisco, mas não poderia imaginar que ao se casar com ele acabaria mergulhando no mundo de tensões e intrigas da corte de Viena”, afirma a sinopse oficial de A Imperatriz na Netflix.

Criada por Katharina Eyssen e Lena Stahl, A Imperatriz tem Devrim Lingnau, Philip Froissant, Melika Foroutan e Johannes Nussbaum nos papéis principais.

Revelamos abaixo tudo que já se sabe sobre a (possível) 2ª temporada de A Imperatriz na Netflix; confira.

A Imperatriz terá uma 2ª temporada na Netflix?

Primeiramente, é importante lembrar que a Netflix ainda não confirmou a produção de uma 2ª temporada de A Imperatriz.

No entanto, isso não significa que a produção alemã foi cancelada. Normalmente, a plataforma demora de 2 semanas a 3 meses para divulgar o destino de seus projetos originais.

Logo, os fãs de A Imperatriz devem esperar por novidades sobre a série até o início de 2023.

Dado o enorme sucesso da série, A Imperatriz tem grandes chances de ser renovada para mais uma leva de episódios.

No ranking brasileiro das séries mais assistidas do streaming, A Imperatriz está em 2º lugar – superando sucessos como Dinastia, Cobra Kai e Alquimia das Almas.

Quem retorna em A Imperatriz 2?

Se a Netflix optar pela renovação de A Imperatriz para uma 2ª temporada, uma boa parte do elenco principal deve retornar nos novos episódios.

O elenco de A Imperatriz é formado por Devrim Lingnau (Imperatriz Elisabeth), Philip Froissant (Imperador Franz Joseph), Melika Foroutan (Princesa Sophia), Johannes Nussbaum (Arquiduque Maximilian), Elisa Schlott (Helene), Jördis Triebel (Princesa Ludovika), Raymond Tarabay (Embaixador de Bourqueney), Hanna Hilsdorf (Amalia) e Svenja Jung (Louise).

Data de estreia de A Imperatriz 2 na Netflix

Como a Netflix ainda não encomendou a 2ª temporada de A Imperatriz, é difícil imaginar quando os novos episódios podem estrear na plataforma.

Caso a plataforma dê o sinal verde até o início de 2023, as gravações do segundo ano podem começar no primeiro semestre. Com isso, os próximos capítulos podem estrear na plataforma no final de 2023 ou meados de 2024.

Enquanto isso, você pode conferir a 1ª temporada de A Imperatriz, inspirada em uma história real, no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.